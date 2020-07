Stroll: "Waarschijnlijk heeft Racing Point de op één na snelste auto"

In een verder niet erg opwindende Grand Prix van Stiermarken waren het zondag de roze wagens van Racing Point die de show stalen door het halve veld op te rollen en uiteindelijk op een keurige zesde en zevende plaats te eindigen.

Dat gebeurde nadat Stroll en zijn teammaat Sergio Perez een beroerde kwalificatie kenden en respectievelijk vanaf de dertiende en zeventiende plaats moesten vertrekken. Vooral het optreden van Perez tijdens de tweede race van het F1-seizoen was indrukwekkend: het leverde hem naast de zesde plaats en acht punten ook de titel Driver of the Day op.

Ook Stroll kende een aantal sterke momenten waarbij vooral zijn inhaalactie op Daniel Ricciardo vermeldenswaardig was. “We hadden een goede eerste stint, ik kon al vroeg in de race Pierre Gasly inhalen en toen konden we vol druk zetten op de Renaults voor ons en ze ook inhalen”, legde Stroll aan Sky Sports F1 uit.

“Ik stopte een paar ronden eerder dan Ricciardo en [teamgenoot] Sergio. Op dat moment was ik aan het vechten om door het verkeer te komen en vrije lucht te krijgen. Helaas maakte ik in de tweede stint een klein foutje waardoor Sergio richting bocht 3 een goede mogelijkheid kreeg om me in te halen, wat hem in bocht 4 lukte.”

Op het einde van de race leek het er op dat Stroll zijn teamgenoot kon terugpakken. Perez had bij een inhaalactie op Albon voor de vierde plaats zijn voorvleugel flink beschadigd en het gebrek aan downforce leidde tot flink langzamere rondetijden. De achteropkomende Ricciardo en Stroll roken bloed, maar vochten ook onderling nog een duel uit.

“Ik was aan het inlopen op Ricciardo maar ik had de hele tweede stint van de race nodig om dicht bij hem te komen en een poging te hebben om hem in te halen. Hij was erg sterk bij het ingaan en uitkomen van bocht 1 en daardoor was het een hele uitdaging. Eindelijk – in de laatste ronde – zag ik een kleine mogelijkheid, en ik ging er voor.”

Nadat hij Ricciardo voorbij was gegaan had Stroll nog enkele bochten om de hinkende Perez in te halen, maar die liet zich de kaas niet meer van het brood eten. “Ik kwam op het slechtst denkbare moment achter Sergio te zitten, in het midden van bocht 10. Ik zat achter hem vast en ik denk dat ik op de finish nog maar een voorvleugel achterstand had.”

De dubbele puntenfinish werd bij Racing Point gevierd als een overwinning. Terecht, denkt Stroll die stelt dat zijn team een dijk van een auto heeft gebouwd. “Ik denk dat er valt te beargumenteren dat we vandaag de op één na snelste auto hadden of heel misschien de derde auto. Maar we waren zeker sneller dan Renault, McLaren en een aantal andere concurrenten. Dat was erg positief.”

De veertien punten die Perez en Stroll gisteren aan het totaal van Racing Point konden bijschrijven zorgen er voor dat het team nu vierde staat in het constructeurskampioenschap. Daarbij moet wel worden aangetekend dat die punten met potlood zijn ingevuld. Renault kondigde gisteren direct na de race een formeel protest aan tegen Racing Point. De Fransen vinden dat de auto's van het team te veel gelijkenissen vertonen met de Mercedes W10 van vorig jaar.

Met medewerking van Adam Cooper