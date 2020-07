Mercedes voorkomt herhaling bakproblemen na ‘solide stap vooruit’

Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk van vorige week zondag kregen Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton meerdere keren de opdracht om de kerbstones te vermijden op de Red Bull Ring. Het team vreesde dat een probleem met de versnellingsbak terminaal zou blijken voor beide auto’s. Hoewel Mercedes werkte aan maatregelen om het probleem te verlichten voor het tweede raceweekend op hetzelfde circuit, zorgde de korte tijd tussen de races ervoor dat de zorgen bleven bij het team.

Zondag behaalden Hamilton en Bottas echter een dubbelzege zonder herhaling van de problemen. Toto Wolff geeft daarvoor de eer aan de oplossingen die de engineers van het team gevonden hebben. “We hadden vandaag geen zorgen”, zei Wolff. “Ik vroeg regelmatig aan Simon [Cole] of onze systemen in orde waren, omdat er vorig weekend natuurlijk wat zorgen waren. De versnellingsbak was in orde en ik ben heel blij met wat het team en de jongens gedaan hebben om het op te lossen. Qua ophanging zagen we wat druk, maar geen overbelasting. Dus dat was een solide stap vooruit.”

Hamilton, zondag de winnaar van de GP van Stiermarken, voegde daaraan toe: “Het was vandaag geen probleem, de jongens hebben gedurende de week geweldig werk geleverd door te begrijpen wat het probleem was. Het was niet iets groots, maar het had natuurlijk behoorlijk grote consequenties kunnen hebben, dus ze hebben het geweldig gedaan door dat recht te zetten. We hebben niet echt gehoord dat ze het erover hadden sinds het begin van het weekend, dus we konden vandaag op normale wijze rijden.”

De problemen staken dus niet nogmaals de kop op, maar Wolff zegt dat het team niet 100 procent zeker kan zijn dat een herhaling in de toekomst uitgesloten is. De reden daarvoor is dat Mercedes het exacte probleem nog tot op de bodem moet uitzoeken. “Als je zo’n probleem hebt, ben je nooit helemaal zeker dat je het hebt opgelost, omdat we niet helemaal zeker wisten wat het veroorzaakte. We geloven dat de sausage kerbs er onderdeel van waren, maar we moeten het ontwerp op deze vlakken verbeteren omdat ze het wat kwetsbaar lijkt. Ik twijfel er niet over dat we dit de baas worden en het snel helemaal begrijpen.”