Tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van Hongarije

Het Formule 1-seizoen 2020 verlaat na twee enerverende races de Oostenrijkse Red Bull Ring en verkast naar Hongarije. Op de Hungaroring vindt de derde Grand Prix van het jaar plaats. Op het bochtige circuit nabij Boedapest wordt de eerste ‘triple header’ van het jaar afgesloten. In de Grands Prix van Oostenrijk en Stiermarken bleek dat wereldkampioen Mercedes nog altijd de dominerende factor is. Valtteri Bottas zegevierde in de seizoensopener vanaf pole-position, teamgenoot Lewis Hamilton herhaalde dat kunststukje in de Stiermarkse GP.

Max Verstappen kon in zijn Red Bull als enige enigszins partij bieden. De Nederlander startte beide races vanaf de eerste rij maar ontbeerde de snelheid om echt de aanval op de Zilverpijlen te openen. De Hungaroring is over het algemeen een circuit dat goed bij de Red Bull-bolide past. Verstappen zal er dan ook alles aan doen om het gat met de Mercedes-mannen te verkleinen. Voor Ferrari verliepen de eerste twee races desastreus. De Scuderia zal flink aan de bak moeten, wil het nog wat van dit seizoen maken. De Hungaroring lijkt bij uitstek niet een baan die lekker bij de scharlakenrode bolide past maar in het verleden hebben we al wel meer gekke dingen meegemaakt in Boedapest.

Tijdschema F1 Grand Prix van Hongarije - 17 tot 19 juli 2020

Vrijdag

Vrije training 1: 11.00 uur – 12.30 uur

Vrije training 2: 15.00 uur – 16.30 uur

Zaterdag

Vrije training 3: 12.00 uur – 13.00 uur

Kwalificatie: 15.00 uur – 16.00 uur

Zondag

Race: 15.10 uur

