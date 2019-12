Racehelm Verstappen uit 2017 gaat onder de hamer

Op het online veilingplatform Catawiki zal deze week de helm van Max Verstappen onder de hamer gaan die de Red Bull-coureur tijdens het seizoen 2017 droeg. Het vizier is gesigneerd door de Nederlander. Het bijzondere hieraan is dat zijn helmen vrijwel nooit in de verkoop terecht komen. De veiling is vanochtend online gekomen en duurt tot en met tweede kerstdag. De veilingexperts van Catawiki schatten de waarde van de helm op minstens 15.000 euro.

Het verzamelstuk van het merk Arai is door Verstappen en zijn team bij verschillende media-evenementen gebruikt. Het design van de Arai GP6 is afkomstig van Jens Munser, een bekende designer die ook ontwerpen voor andere coureurs zoals Sebastian Vettel en Lando Norris heeft gemaakt. De helm heeft aan de bovenkant de herkenbare leeuw staan, een verwijzing naar Verstappens nationaliteit. De oranje kleur was dat jaar ingeruild voor meer rood, aan de zijkanten en bovenkant. Aan de binnenkant staan verschillende Arai labels en een FIA-hologram evenals de SA90-certificatie die aantoont dat de helm goedgekeurd is voor gebruik in de professionele motorsport.

Marc Jans, Sport Memorabilia Expert bij Catawiki, zei: "Deze helm is heel erg bijzonder. Max Verstappen-helmen komen vrijwel nooit op de markt en zijn dan ook erg zeldzaam en gewild. Dit collector’s item is een geweldige aanwinst voor autosportliefhebbers en een goede investering. Als experts bij Catawiki zien mijn collega’s en ik dikwijls hele interessante items voorbijkomen in het mobility segment, en zijn met name bijzonder verrukt over dit waardevolle object. Deze Arai GP6 helm is de enige helm uit het F1 seizoen 2017 die beschikbaar is voor verzamelaars en fans en ik ben trots dat wij de kans krijgen om die op Catawiki aan te bieden.”

Max Verstappen vertelde over zijn helm in 2017