Ferrari: "Grote wijzigingen aan motor en veel meer downforce"

Sebastian Vettel en Charles Leclerc wonnen drie races in 2019, waarmee Ferrari niet sterk genoeg was om Mercedes van de troon te stoten. De Duitse renstal won dit jaar de zesde wereldtitel op rij en blijft daarmee het meest dominante team van het veld. Nu de reglementen al een paar jaar op rij redelijk stabiel zijn, in ieder geval wat betreft de motor, komen de prestaties van de teams steeds dichter bij elkaar te liggen. Toch denkt Ferrari dat het met een drastische ommezwaai in 2020 meer kans maakt op de titel dan het dit jaar deed.

Teambaas Mattia Binotto legt uit dat Ferrari veel heeft gekeken naar hoe er meer uit de motor gehaald kan worden. "We hebben behoorlijk grote aanpassingen gemaakt aan onze motor, wat betreft de architectuur en de cilinder. Het maakt duidelijk dat er op dit gebied nog steeds veel winst te behalen is. De wijzigingen waar we voor 2020 naar zoeken zijn vooral in de motor zelf te vinden."

Maar daar blijft het niet bij, want de topsnelheid van de Scuderia was dit jaar al het snelst. Het verloor daarentegen in de bochten te veel tijd ten opzichte van Red Bull en Mercedes. "Onze wagen zal volgend jaar veel meer downforce hebben. En daardoor heeft die dus ook meer drag. We verwachten niet dat we nog zo ver voor liggen op de rechte stukken als het geval was, maar je weet nooit wat de anderen doen. Wat wij in ieder geval hebben geleerd, is dat we absoluut meer downforce nodig hebben. We zagen aan het eind van het seizoen dat er nog steeds een gat was dat we moesten dichten."

Met medewerking van Scott Mitchell