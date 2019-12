Eindrapport Toro Rosso: Beste seizoen ooit voor opleidingsteam Red Bull

Toro Rosso in het seizoen 2019:

Positie in het constructeurskampioenschap: 6

Aantal WK-punten: 85

Beste resultaat: 2e plaats (Brazilië)

Rapportcijfer: 7,5*

Met Toro Rosso zijn we waarschijnlijk bij het eerste team aangekomen dat met een goed gevoel terugkijkt op het afgelopen Formule 1-seizoen. En niet zonder reden. Het kleine team uit Faenza heeft zijn beste seizoen tot dusver achter de rug in de koningsklasse. Niet eerder stond het twee keer op het podium en werden er zoveel WK-punten gescoord tijdens een seizoen. Met 85 punten werd Toro Rosso bovendien zesde bij de constructeurs, de hoogste eindklassering die tot op heden behaald is door de zusterformatie van Red Bull Racing.

Dat succes heeft Toro Rosso voor een deel te danken aan het feit dat er tot twee keer toe een uitzonderlijk resultaat werd behaald in een gekke race. Eerst was er de bizarre derde plaats van Daniil Kvyat in Duitsland, waar verschillende toppers zich verslikten in de lastige omstandigheden, en kort voor het einde van de seizoen was er de onwaarschijnlijke tweede plaats van Pierre Gasly in de Grand Prix van Brazilië, die een turbulente slotfase kende. Die twee resultaten alleen al zijn goed voor samen 33 punten. En als je middenmoter dan vervolgens ook in het merendeel van de andere wedstrijden punten meepakt, is er een goede kans dat je enkele andere teams uit het middenveld achter je laat, zoals in dit geval Racing Point en Alfa Romeo, die een jaar geleden nog boven Toro Rosso eindigden in het kampioenschap.

Aan de solide prestaties in de overige races liggen verschillende redenen ten grondslag. Ten eerste was de Honda-krachtbron, waarmee Toro Rosso voor het tweede jaar reed, betrouwbaarder en goed voor meer performance. Op de tweede plaats profiteerde het team dit seizoen meer van de samenwerking met grote broer Red Bull Racing, doordat ook de renstal uit Milton Keynes nu met Honda-motoren rijdt. Daarnaast deden de coureurs van Toro Rosso over het geheel genomen een prima job. Red Bull kampte eind vorig jaar met een tekort aan getalenteerde jongelingen, waardoor er voor 2019 een beroep werd gedaan op Daniil Kvyat en Alexander Albon, twee coureurs die eerder in hun carrière aan de kant waren geschoven door Red Bull. De terugkerende Kvyat bleek afgelopen jaar een betrouwbare waarde, terwijl Albon dermate imponeerde in zijn eerste Formule 1-races dat hij tijdens de zomerstop tot nieuwe teamgenoot van Max Verstappen werd gepromoveerd. De naar Toro Rosso teruggeplaatste Gasly vond in de tweede seizoenshelft zijn zelfvertrouwen terug en toonde weer iets van het talent dat hem in eerste instantie het Red Bull-zitje opleverde.

Voor 2020 verandert er weinig bij Toro Rosso, maar het valt te bezien of het team zijn plek in de onderlinge krachtsverhoudingen weet te behouden, gezien de enorme investeringen die Racing Point kan doen, en Alfa Romeo en Haas in 2019 ondermaats presteerden.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 8,0

Filip Cleeren: 6,5

Ronald Vording: 7,5

Mark Bremer: 7,0