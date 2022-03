Pitcrew McLaren levert ook in Saudi-Arabië snelste pitstops af

In Bahrein kon McLaren zich na de puntloze race nog geruststellen met de gedachte dat het in ieder geval niet aan de pitstops heeft gelegen. De renstal klokte op het Bahrain International Circuit de snelste pitstop van de dag met 2,31 seconden en een week later slaagde men er opnieuw in om de snelste stop van de dag af te leveren. De pitcrew had in de achtste ronde van de GP van Saudi-Arabië 2,41 seconden nodig om Daniel Ricciardo van vier nieuwe banden te voorzien.

Acht ronden later maakte teamgenoot Lando Norris zijn eerste pitstop van de race en die was met 2,51 seconden snel genoeg voor de tweede plek op de ranglijst. Na iets mindere stops in Bahrein wist Red Bull Racing – de afgelopen vier jaar winnaar van de Fastest Pitstop Award – terug te slaan met de derde en vijfde snelste pitstops van de dag. De bandenwissel van Sergio Perez in ronde 15 duurde 2,53 seconden, die van Max Verstappen een ronde later 2,60 seconden. Daar tussenin klokte Williams de vierde snelste pitstop door Alexander Albon in ronde 13 binnen 2,55 seconden van nieuw rubber te voorzien.

Daar waar Ferrari in het kampioenschap voor constructeurs al een ruime voorsprong heeft opgebouwd, heeft McLaren dat na twee races gedaan in de Fastest Pitstop Award. Het team gaat met 78 punten ruimschoots aan de leiding, want naaste achtervolger Ferrari heeft er tot dusver 38 verzameld. Red Bull staat derde met 30 punten, op de voet gevolgd door Alpine en Williams.

Snelste pitstops Grand Prix van Saudi-Arabië

Pos. Team Coureur Tijd Lap 1 McLaren Daniel Ricciardo 2,41 seconden 8 2 McLaren Lando Norris 2,51 seconden 16 3 Red Bull Sergio Perez 2,53 seconden 15 4 Williams Alexander Albon 2,55 seconden 13 5 Red Bull Max Verstappen 2,60 seconden 16