Ferrari dringt aan bij de FIA: Controleer budgetplafond streng

De Formule 1 heeft de limiet van het budgetplafond voor 2022 op 140 miljoen dollar vastgesteld. Met de nieuwe generatie auto's, is er een grote ontwikkelingsstrijd gaande. De uitgaven daarvan moeten zorgvuldig worden bekeken, zodat de limiet niet overschreden wordt. De realiteit is dat sommige F1-teams bepaalde upgrades niet kunnen brengen. Dit kan ervoor zorgen dat er op een creatieve manier wellicht omzeiling van de financiële regelgeving wordt gevonden, zodat de ontwikkeling bekostigd kan blijven worden.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto vindt dat de Formule 1 er alles aan moet doen om te garanderen dat niemand meer uitgeeft dan toegestaan. Dit kan namelijk doorslaggevend zijn in de strijd om het wereldkampioenschap. "Het budgetplafond gaat invloed hebben op het tempo van de ontwikkeling", zei Binotto daarover. "Ik denk dat dit een belangrijke sleutel wordt en het is zaak om daar het juiste beleid voor te hebben. Het kan namelijk een factor worden in de ontwikkelingsstrijd."

Red Bull-teambaas Christian Horner merkte op dat F1-teams veel strategischer om moeten gaan met hun ontwikkelingsplannen. "Ik denk dat elk team dit jaar vrij dicht tegen de limiet aan gaat zitten", aldus de Brit. "Het is een agressieve strijd, dus je moet heel strategisch te werk gaan. Naast hard rijden en zoveel mogelijk performance uit de auto halen, moet je op basis van de kosten ook veel selectiever te werk gaan. Dat werkt efficiëntie in de hand."

De reactie van Binotto komt in het kielzog van F1 CEO Stefano Domenicali, die soortgelijke opmerkingen maakte over het budgetplafond en met twee punten kwam. "Het is eerste punt is controle. Degene die het in de gaten houden moeten niets missen, anders stort de boel in elkaar", vertelde de F1-topman. "Tegenwoordig is het controleren van de technische kant niet voldoende, er is ook een striktere financiële controle nodig. Het tweede punt heeft te maken met enkele variabelen die moeilijk te voorspellen waren bij de start van het financieel reglement. De inflatie gaat bijvoorbeeld een richting op die onvoorspelbaar is. Ook de transportkosten zijn gigantisch gestegen de afgelopen weken. Er moeten gepraat worden om de juiste oplossingen te vinden, maar daarbij moet centraal staan dat we iedereen dezelfde mogelijkheden garanderen."