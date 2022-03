Hakkinen: “Machtswisseling in de Formule 1 is een feit”

Ferrari is overtuigend aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. De Scuderia ging in de eerste wedstrijd met de overwinning aan de haal en leek ook in Saudi-Arabië weer de bovenliggende partij. Daar kwam verandering in na een heerlijk gevecht tussen Max Verstappen en Charles Leclerc, waarbij de Nederlandse coureur de winst greep. De beide teams staan er echter heel goed voor. Tweevoudig F1-kampioen Mika Hakkinen genoot van het duel.

“Het was een fantastisch gevecht voor de overwinning”, kijkt Hakkinen in zijn column voor Unibet terug op de GP van Saudi-Arabië. “We zagen van Charles en Max het allerbeste, het is prachtig om te zien dat ze zo aan elkaar gewaagd zijn. Ze hebben respect voor elkaar, ze vertrouwen elkaar en kunnen daarom zo dicht bij elkaar racen. De manier waarop ze DRS gebruikten zorgde voor een fascinerend strategisch spel, maar Charles slaagde er uiteindelijk niet in om bij Max weg te rijden. Ik denk dat de timing van Max uiteindelijk perfect was, al was het bijzonder close: een halve seconde verschil na 300 kilometer!”

Regerend constructeurskampioen Mercedes heeft tot nu toe weinig laten zien. Lewis Hamilton stond in Bahrein met wat geluk op het podium, maar raapte zondag een schamel WK-punt op na een moeizaam weekend. Nieuwbakken Mercedes-coureur George Russell eindigde op de vijfde plaats, maar had een grote achterstand op Verstappen. Volgens Hakkinen is er genoeg reden om aan te nemen dat de machtswisseling voorlopig een feit is.

“Na twee races denk ik dat we die ommekeer wel gezien hebben”, aldus de Fin. “We wisten van de openingswedstrijd dat Leclerc heel sterk is met de Ferrari, zeker met steun van zijn teamgenoot Carlos Sainz. Maar nu Red Bull het probleem met de brandstoftank opgelost heeft, lijkt het erop dat zij net zo competitief zijn. Het is briljant om te zien dat ze zo aan elkaar gewaagd zijn, de vraag is wie zijn wagen beter kan ontwikkelen. De ontwikkelingsrace van maandag tot en met zaterdag gaat bepalen wie er op zondag aan de haal gaat met de overwinning.”