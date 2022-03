Red Bull Racing en Ferrari lijken de omschakeling naar geheel nieuwe technische reglementen en F1-bolides in 2022 het beste te hebben verteerd. Zowel in Bahrein als in Saudi-Arabië reden de coureurs van beide teams vrijwel de hele race op de eerste vier posities, ruim voor de naaste achtervolgers. Max Verstappen en Charles Leclerc vochten in beide races prachtige duels uit om de overwinning, waarin de DRS ook een belangrijke rol speelde. De Monegask van Ferrari won het duel en de race in Bahrein, Verstappen deed dat in Jeddah. “Het was heel erg spannend, nietwaar? De snelheid van onze auto en de Ferrari leek de hele race absoluut identiek”, concludeert Red Bull-ontwerper Adrian Newey dan ook na de race op het Jeddah Corniche Circuit.

Verstappen zag zijn overwinning in Saudi-Arabië als de kickstart van het F1-seizoen voor Red Bull, nadat zowel de Nederlander als teamgenoot Sergio Perez in Bahrein uitviel met technische problemen. Hierdoor kijkt het team in het kampioenschap voor constructeurs al tegen een behoorlijke achterstand aan ten opzichte van Ferrari, maar tegelijkertijd zijn er nog 21 races te gaan om die achterstand ongedaan te maken. Zo lijkt Newey het ook te zien: “Ons seizoen is eindelijk begonnen na de teleurstelling van vorig weekend, dus het is goed om terug te slaan.”

In die komende 21 races gaat de ontwikkeling van de F1-bolides natuurlijk ook een rol spelen. Newey erkent dat de doorontwikkeling van de RB18 en F1-75 een belangrijke factor wordt in de strijd om de overwinningen en de titels. “Er lijkt zo weinig verschil tussen ons beide te zitten, dat het denk ik een enorme ontwikkelingsoorlog gaat worden. Het is echter ook een ontwikkelingsoorlog die we met een hand op onze rug gebonden moeten voeren vanwege het budgetplafond”, stelt hij. Dat budgetplafond zorgt er tegelijkertijd ook voor dat de werkwijze rond het ontwikkelen en introduceren van upgrades anders is dan voorheen. “Met het budgetplafond moeten we veel gerichter te werk gaan met wat we meebrengen. Het wordt hierdoor iets anders, maar het is wel net zo interessant.”