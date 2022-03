Leclerc prijst DRS na duel met Verstappen: "Zonder is maar saai"

Het fantastische gevecht tussen Charles Leclerc en Max Verstappen op het Jeddah Corniche Circuit kwam mede door het effect van het DRS-systeem. Het duel werd een kat-en-muis spelletje, waarbij beide heren er alles aan deden om in aanvallende positie het rechte stuk van start-finish op te draaien. Dit zorgde er onder meer voor dat het duo op een bepaald moment flink blokkeerde bij het ingaan van de laatste bocht. Het winnen van het spelletje bleek uiteindelijk ook de sleutel voor de overwinning van Verstappen, die er zelf ook ontzettend van genoot.

Hoewel men hoopte dat DRS kon worden opgeheven met de nieuwe generatie F1-auto's, stellen de coureurs zelf dat het systeem een must is. Leclerc, die tweede werd, denkt dat de Formule 1 zonder DRS een stuk saaier zou zijn. "Ik denk dat DRS daarom moet blijven", aldus de huidige WK-leider. "Hoewel het volgen van een andere auto is verbeterd, wat een zeer positieve stap is, denk ik nog steeds dat het niet genoeg is om zonder DRS te kunnen. Het is nu een onderdeel en daar geniet ik eigenlijk best van. Het hoort bij de strategie van het verdedigen en het aanvallen."

F1-regelgeving voor verbetering vatbaar

Carlos Sainz vindt dat er gekeken moet worden naar het effect van DRS, volgens de Spanjaard was de boost met name in Saudi-Arabië gigantisch. "Zonder DRS was het onmogelijk om in te halen", aldus de Ferrari-coureur. "De voorspelbaarheid van de auto is wel verbeterd, net als de balans. Je kunt dichter op iemand zitten in een bocht. Maar zonder die drie of vier tienden die DRS je geeft op het rechte stuk, is het onmogelijk om iemand te passeren. Het effect van de slipstream is ook minder dan vorig jaar. We moeten overwegen om het effect van DRS misschien wat te verlagen, zodat je niet gigantische verschillen krijgt. Het inhalen is nu soms té gemakkelijk."