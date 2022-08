Yuki Tsunoda maakte vorig seizoen, als teamgenoot van Pierre Gasly bij AlphaTauri, zijn debuut in de Formule 1. De nu 22-jarige Japanner beleefde een wisselvallig eerste jaar met meerdere crashes en was duidelijk de mindere van Gasly (32 om 110 WK-punten), maar eindigde wel positief met een vierde plek in de slotrace in Abu Dhabi. In 2022 geeft Tsunoda Gasly veel meer partij, wat ook blijkt uit de WK-stand: 16 (Gasly) om 11 (Tsunoda) punten.

Tsunoda, die zichzelf een 7 geeft voor de eerste seizoenshelft, krijgt complimenten van Gasly voor de progressie die hij dit jaar heeft laten zien. “Volgens mij neemt hij de Formule 1 nu iets serieuzer”, zegt Gasly tegen Motorsport.com over zijn teamgenoot. “Hij zegt dat ik daar een bijdrage aan heb geleverd, door hem te laten zien welke toewijding en inzet deze sport vereist. We werken dit jaar als een team, waar het vorig seizoen nog een beetje verdeeld was omdat hij niet veel ervaring had. Dit jaar heeft hij duidelijke ideeën en ook zijn feedback is beter over wat we moeten doen om harder te gaan.”

Ook op persoonlijk vlak klikt het tussen de twee. “Hij is heel grappig”, vertelt Gasly over Tsunoda. “Hij heeft geen enkele filter, wat ik juist waardeer en leuk vind. Wat er ook door zijn hoofd gaat, een tiende van een seconde later komt het uit zijn mond. Later denkt hij er pas over na en waarschijnlijk heeft hij meestal spijt van wat hij heeft gezegd! Het maakt hem heel grappig.”