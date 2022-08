Norris wil ooit rally proberen: “Het ziet er geweldig uit”

Na diverse opstapklassen te hebben doorlopen, met onder meer een titel in de Europese Formule 3 in 2017, maakte Lando Norris in 2019 bij McLaren zijn debuut in de Formule 1. Een jaar daarvoor had hij nog een uitstapje gemaakt naar de sportwagens, toen hij met onder meer Fernando Alonso namens United Autosports deelnam aan de 24 uur van Daytona. Daarmee is zijn honger naar nieuwe ervaringen nog niet gestild, want ook de rallysport lijkt hem wel wat.

“Ooit wil ik rally proberen”, zegt Norris tegen Motorsport.com. Dat idee kreeg hij tijdens een promotie-evenement voor zijn kledingmerk Quadrant. “Daar zat ook wat rally bij. Het was de eerste keer dat ik het van dichtbij zag en ik realiseerde me hoe te gek die mensen eigenlijk zijn. Het heeft ertoe geleid dat ik ontzettend graag een poging wil wagen.”

Als het zover komt, dan gaat Norris wel voorzichtig te werk. “Misschien begin ik aan het einde van het jaar ergens waar geen bomen zijn. Ik wil het gewoon op een veilige plek proberen, met bandenstapels in de buurt”, vertelt hij. Rally-ervaring kan ook zijn algehele wagenbeheersing verbeteren, stelt Norris. “Het is net als met karten. Veel F1-coureurs vinden het leuk om te karten, omdat het ze weer dingen laat voelen. De kartsport is heel fijngevoelig. Dat geldt ook voor rally. Ik wil gewoon iets nieuws proberen.”

Op de vraag of hij in de toekomst wil deelnemen aan een rallykampioenschap, antwoordt Norris: “Misschien ooit. Ik moet het echter eerst proberen, gewoon om te kijken wat het is. Het ziet er namelijk geweldig uit en er zijn altijd dingen in het leven die men wil proberen.”