Welk cijfer geeft Tsunoda zijn eerste F1-seizoenshelft?

In een interview met Motorsport.com voorafgaand aan de Grand Prix van Frankrijk blikt Yuki Tsunoda terug op zijn progressie in 2022. De AlphaTauri-coureur gaf zich in zijn debuutseizoen zo kort voor de zomerstop een vijf of een zes. Nu tikt de Japanner de zeven aan. Deze stijging wijt Tsunoda aan het feit dat hij meer zelfvertrouwen heeft gekregen. "Ik heb de ervaring van vorig jaar kunnen inzetten", zegt de Japanner. "Ik weet beter wat ik moet doen en hoe ik een raceweekend moet aanpakken. Dat is zeker een voordeel vergeleken met vorig seizoen. Ik heb in 2021 zo'n beetje alles meegemaakt, maar ik was in staat om van daaruit terug te komen. In de meeste situaties bewaar ik nu de rust. Dat was vorig jaar anders. Dat is het grootste verschil. Elk F1-weekend weet ik wat ik moet doen. Vorig jaar wist ik niet echt wat ik moest doen. Ik dacht gewoon dat ik goed moest presteren. Maar hoe? Het is tijdens een VT1 bijvoorbeeld heel anders dan testen. Over dat soort dingen dacht ik gewoon niet na."

Jody Egginton, technisch directeur bij de Italiaanse renstal, is het eens met die beoordeling. Hij laat weten dat Tsunoda beter samenwerkt met de engineers. "Hij ontwikkelt zich en heeft een goede band met de engineers", zegt Egginton. "Als ik nu met hem praat, dan geeft hij aan wat hij van de auto wil. Dat is goed. Dit houdt in dat hij het beter begint te snappen en een mening heeft."

Tsunoda ligt op dit moment wel ver achter op zijn puntenaantal dat hij vorig jaar rond deze tijd had. Toen stond de teller op achttien, terwijl de AlphaTauri-coureur er nu slechts elf heeft verzameld. Toch ligt dit niet helemaal aan de Japanner. Ook betrouwbaarheidsproblemen gooiden roet in het eten. Ploegmaat Pierre Gasly doet het nog minder. Hij heeft slechts zestien, terwijl de Fransman in 2021 met vijftig stuks de zomerstop inging. "Ik ben heel tevreden met wat ik voorlopig heb gedaan", gaat Tsunoda verder, die daarna de problemen aanhaalt. "In Saudi-Arabië reed ik bijvoorbeeld geen VT3, kwalificatie en race. In Bahrein ging de derde oefensessie ook aan mijn neus voorbij. Pierre verloor diezelfde training in Barcelona. In Baku reed ik lange tijd rond P6 en P7." In Azerbeidzjan was Tsunoda onderweg naar zijn sterkste optreden van het jaar. Hij kwalificeerde zich als achtste en reed op de zesde plek toen hij naar binnen moest vanwege DRS-problemen. "Er zijn veel dingen gebeurd, maar over het algemeen ben ik blij met hoe het is verlopen. Qua punten is het verschil tussen mij en Pierre niet heel groot. Als je ziet wat ik in Jeddah en Baku heb verloren, dan had het nagenoeg gelijk moeten zijn."

Eerder dit F1-seizoen liet Red Bell-adviseur een psycholoog te hebben ingeschakeld voor Tsunoda. Volgens de Oostenrijkers was de Japanner een probleemkind, die op verkeerde momenten woedend werd en daarmee zijn prestaties beïnvloedde.

Video: Tsunoda kampt met DRS-problemen in Azerbeidzjan