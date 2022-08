De Formule 1-coureurs genieten momenteel van een welverdiende zomerstop, al zitten we na dertien Grands Prix niet meer exact op het midden van het huidige F1-seizoen. Dat punt kwam begin juli bij de finish van de race in Oostenrijk, waar Charles Leclerc Max Verstappen aanviel en won in een poging Ferrari in de titelstrijd te houden. Vervolgens kwam de fout op Paul Ricard, waar Leclerc vanaf de leiding de banden inschoof. Verstappen reed met een sterke strategie naar de zege. In Hongarije was het opnieuw Verstappen. Ditmaal reed hij vanaf P10 naar de overwinning, terwijl Ferrari aan het knoeien was met de strategie. De regerend wereldkampioen kwam alweer voor achtste keer als eerste over de streep dit jaar en heeft een riant gat van 80 punten opgebouwd naar Leclerc. De Red Bull Racing-coureur heeft de touwtjes stevig in handen.

Er staan nog negen races op het menu en Verstappen lijkt aardig op weg naar zijn tweede titel. Wat zijn de vijf belangrijkste zaken waar we tot en met Abu Dhabi op moeten letten?

Mercedes worstelde flink met porpoising. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

1. De impact van de porpoising-maatregelen

Porpoising is vanaf de eerste meters met de nieuwe generatie auto's een van de meest besproken onderwerpen in de paddock. Het is een aerodynamisch fenomeen dat al langer bestaat in de autosport. Het kwam echter door de beperkingen voor het gebruik van de windtunnel niet naar voren tijdens de ontwikkeling van de bolides. Inmiddels is iedereen er bekend mee. De FIA ging over tot actie na de race in Baku om de problemen aan te pakken. Door de lange rechte stukken en hoge snelheden was het gestuiter in Azerbeidzjan een groot probleem. Met name voor Mercedes.

Wat volgde was een pittige politieke discussie. In Canada kwam de FIA met een nieuwe technische richtlijn op de proppen om porpoising te meten. Teams die buiten de vastgestelde limieten kwamen, werden gedwongen de afstelling aan te passen. De zaak veranderde toen bleek dat diverse teams slimme trucs uithaalden met flexibele vloeren om slijtage aan de bodemplank te voorkomen. Hierdoor presteerden ze beter en bleven ze technisch gezien binnen de letter van de wet. Vanaf de Grand Prix van België is dit verboden. Al deze veranderingen kunnen de pikorde wijzigen. Ferrari past de auto zelfs aan. Red Bull riep dit niet te doen. De echte impact wordt duidelijk op Spa.

In Baku zou slechts één team buiten de zogenaamde Aerodynamic Oscillation Metric (AOM) gekomen zijn en dat is Mercedes. Dat team heeft het hardst geroepen om ingrijpen van de FIA vanwege de heftige problemen. Zij zouden wel eens het meest getroffen worden door de wijzigingen, maar het is een risico dat het zegt te nemen in het belang van de sport.

Verstappen leidt met ruime voorsprong het WK. Foto: Red Bull Content Pool

2. Verstappens enige dreiging

Mercedes kan door de wijzigingen verder terugzakken in België. Dit zou niet heel goed uitkomen. De renstal heeft juist een stijgende lijn te pakken. Lewis Hamilton stond in vijf races op het podium, terwijl George Russell in Hongarije pole pakte. Dit is ook het meest ideale scenario voor Red Bull.

De renstal van Verstappen bouwde een auto die goed met banden omgaat en elke Grand Prix vooraan meedoet. Over een vliegende ronde moet Red Bull het wel afleggen tegen Ferrari. De Nederlander worstelt met onderstuur op lage snelheden. Daarnaast is de RB18 nog iets te zwaar en dat geeft hinder met weinig brandstof. Leclerc leidt met 7-3 in de kwalificaties. Het gat dat de Oostenrijkers sloegen in de WK-stand, is eerder dit jaar nog niet zo groot geweest. Daarbij is het met 80 punten ruim twee keer zoveel als de grootste voorsprong van 33 punten die Verstappen op Hamilton had in 2021. Dat de beide Mercedes-coureurs geregeld voor de mannen van Ferrari eindigen, is voor de regerend kampioen een bonus. Maar dat erkende hij zelf ook al: "Het is goed dat ze competitief zijn. Ze halen nu punten bij Ferrari weg", zei hij na de Hongaarse zege. "Ik ben daar blij mee, ze doen het erg goed."

Red Bull kan in vergelijking met Ferrari wel meer hinder ondervinden van de aangepaste regelgeving, maar de echte bedreiging voor Verstappen lijkt van binnenuit te komen. De nieuwe samenwerking met Porsche vanaf 2026, die nog niet officieel bevestigd is, kan een mogelijke afleiding zijn, aangezien deze enorme gevolgen heeft voor de Formule 1-toekomst van Red Bull.

Ferrari heeft veel te veel fouten gemaakt met de strategie. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

3. Ferrari's laatste hoop terug te keren in titelstrijd

"Het is geen pech en er wordt ook niets veranderd", aldus Ferrari-teambaas Mattia Binotto na de race in Hongarije. Op de Hungaroring had Ferrari kunnen domineren. De auto was razendsnel en de heren van Red Bull begonnen als tiende en elfde aan de race. Het team maakte echter een tactische fout door Leclerc op harde banden te zetten. Daar was geen temperatuur in te krijgen. Verstappen haalde de Monegask twee keer in, zelfs nadat de Nederlander na een keurige 360 graden spin zijn weg vervolgde.

In Monaco en Groot-Brittannië sloegen de mannen uit Maranello met Leclerc ook al de plank mis. Op Paul Ricard had Carlos Sainz een merkwaardige strategie. Hij werd zelfs gevraagd te stoppen tijdens een gevecht met Sergio Perez. In deze tijd is het wijzigen van het personeel onwaarschijnlijk en niet verstandig. Ferrari moet alleen wel beter gaan presteren om het verlies van nog meer kostbare punten te voorkomen. Dit geldt ook voor de coureurs zelf. Leclerc spinde op Imola en schoof de banden in op Paul Ricard. Daarnaast heeft ook Sainz al de nodige fouten gemaakt. Wellicht pushen ze te veel om de tekortkomingen goed te maken.

Dit geldt ook voor de betrouwbaarheid, want die liet ook nog wel eens te wensen over. De kans is zeer groot dat beide heren ook in de tweede helft van 2022 nog gridstraffen ontvangen. Mocht Ferrari de problemen met de power unit oplossen, dan kunnen we ons elke race gaan opmaken voor een interessante strijd. Zelfs als Verstappen buiten bereik blijft in het kampioenschap.

Mercedes doet de laatste tijd goede zaken. Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

4. Mercedes wil einde maken aan lange droogte

Na dertien Grands Prix zonder pole maakte George Russell in Hongarije een einde aan die droogte. Een positief teken. Feit blijft dat de laatste overwinning van Mercedes werd behaald in Saudi-Arabië 2021. Kan het team ook aan die droogte een einde maken in de tweede helft van dit seizoen? "We komen nu in een fase waarin we terugkeren naar onze 'normale' werkzaamheden", zei trackside engineering Andrew Shovlin in Frankrijk, dit nadat het team porpoising eindelijk onder controle had gekregen. Mercedes lijkt inderdaad de problemen onder de knie te hebben en kan zich nu richten op het sneller maken van de W13. Vanwege de verse technische reglementen, gaan alle aanpassingen ook een impact hebben op de auto van 2023. Zeker nu de reglementen gewijzigd worden voor volgend jaar.

Zhou maakt indruk in zijn debuutjaar bij Alfa Romeo. Foto: Antonin Vincent / DPPI

5. Hoe de rijdersmarkt voor 2023 zich ontvouwt

Bij Alpine en McLaren is het allesbehalve een rustige zomerstop. Het Britse team wil dolgraag Oscar Piastri als vaste coureur hebben voor 2023, maar moet nog wel van Daniel Ricciardo af. Door alle zaken rondom contracten, gaat het geschil naar een speciale commissie die zich over de zaak buigt. Bij Ferrari, Red Bull, Mercedes en Aston Martin is geen plek meer.

De rest van de F1-teams heeft minstens een coureur vastgelegd voor volgend seizoen, maar de toekomst van AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda, Williams-rijder Nicholas Latifi, Mick Schumacher van Haas en de Chinese Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu is op het moment van schrijven nog niet zeker. Van Tsunoda en Zhou wordt verwacht dat ze verlengen bij hun huidige team. Red Bull heeft geen junior die de plaats van de Japanner bedreigt. Dat team geeft historisch gezien elke coureur drie jaar de kans. Zhou heeft indruk gemaakt, zelfs nu hij geregeld geplaagd wordt door technisch malheur. De toekomst van Latifi is het meest in gevaar. Williams is niet langer afhankelijk van zijn financiële steun en echt denderende resultaten zet de Canadees ook niet neer in vergelijking met Alexander Albon. Voor Schumacher lijkt een verlenging bij Haas het meest waarschijnlijk, helemaal nu hij punten heeft gescoord. Het kan echter niet worden uitgesloten dat de Duitser voor 2023 ergens anders heengaat. Alpine lijkt dan de meest logische optie.

