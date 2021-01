Nieuwe eigenaar Williams wil familiegevoel behouden

Williams werd vorig jaar verkocht aan Dorilton Capital, een Amerikaanse investeringsmaatschappij, waarmee er een einde komt aan de lange geschiedenis van Williams als familieteam onder leiding van Sir Frank en Claire Williams. Het team wordt door Dorilton geherstructureerd en krijg een kapitaalinjectie om na enkele bijzonder magere jaren weer te klimmen op de grid.

Ondanks de aftocht van Claire en Frank Williams wil het nieuwe management wel de teamgeest van het laatste familieteam in de F1 behouden. De geschiedenis van Williams wordt gerespecteerd, zo vertelde teambaas Simon Roberts in gesprek met Motorsport.com. "We hebben een investeringsplan samengesteld dat ging over wat we kunnen doen, wat we moeten doen en hoe we het team beter kunnen laten presteren", legde Roberts uit. "Het is honderd procent gefocust op prestaties. Dat houdt ook in dat het een leuke plaats moet zijn om te werken. Wij en Dorilton willen de leuke sfeer die heerst binnen Williams niet veranderen, die familiegeest en vriendelijkheid."

"We zullen investeren in de faciliteiten van de fabriek. Dat zijn soms simpele dingen, maar dat zijn zaken die het beter maken om de werken voor onze mensen. Dat kan gaan van een lek in het dak tot het onderhouden van de windtunnel, iets wat we al een tijdje niet hebben kunnen doen. Het is een vrij uitgebreid programma dat door de mensen in de fabriek wordt uitgevoerd, zowel in de fabriek zelf als in de IT-afdeling. Ze werken allemaal heel hard."

Roberts voegde daaraan toe dat het team goede banden blijft onderhouden met de Williams-familie. "We moeten verder, maar er zal hier altijd een plaats zijn voor Claire om ons te bezoeken [in de garage]. Hopelijk lukt dat volgend jaar tijdens een Europese race. We respecteren alles wat zij heeft gedaan voor dit team. Het was voor haar heel erg lastig. Maar we blijven nog steeds Williams. Dat betekent ook dat we open en divers blijven door mensen met allerlei achtergronden en nationaliteiten aan te stellen. Dat is heel belangrijk voor ons."

