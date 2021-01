AlphaTauri naar windtunnel Red Bull: "Logische stap voor ons"

Nadat Toro Rosso omgedoopt werd tot AlphaTauri was het de bedoeling dat het Italiaanse team uit Faenza meer een zusterteam zou worden dan een puur B-team. De synergie tussen de twee teams blijft wel bijzonder sterk. Vanaf 2021 zal AlphaTauri de windtunnel van Red Bull in Bedford gebruiken om de wagen voor 2022 te ontwikkelen.

Voor AlphaTauri is dat een stap vooruit, want de windtunnel van Red Bull werkt met een schaal van 60 procent, terwijl de tunnel in Bicester die het team voordien gebruikte slechts met 50 procent werkte. Het team was de laatste renstal op de grid die met zo'n klein model werkte. Het feit dat twee F1-teams dezelfde windtunnel kunnen gebruiken komt door de beperkingen op het aantal uur dat een team in windtunnels mag doorbrengen. Daardoor is er genoeg tijd in de tunnel van Red Bull voor beide projecten.

Volgens teambaas Franz Tost is de verandering van windtunnels een belangrijke stap voor het team. "Het is een groot voordeel om naar een windtunnel van 60 procent te stappen", vertelde Tost. "Want voorheen moesten we steeds met 50 procent werken. Een tunnel van 60 procent is nauwkeuriger en voorziet ons hopelijk van meer correcte gegevens. Daarna komt het tweede jaar van het budgetplafond, want betekent dat de topteams niet in de positie zouden moeten zijn om zoveel meer geld te investeren dan wij."

"Ik kijk uit naar die nieuwe reglementen, de wagens voor 2022. Waar we dan staan qua prestaties, dat weten we nog niet omdat er heel erg veel nieuwe onderdelen zijn die op de beste mogelijke manier samen moeten worden gebracht. Ik hoop dat ons team van engineers in staat is om dat te doen en dan zullen met in 2022 met succes deel kunnen nemen."

Technical directeur Jody Egginton legt uit waarom er zo'n groot verschil is tussen 50 en 60 procent. "Onze tunnel is vrij goed en we begrijpen die goed", vertelde Egginton aan Motorsport.com. "Het is niet iets waarvan we kunnen zeggen dat het ons heeft tegengehouden. Maar ik wilde naar 60 procent overstappen omdat dat de logische keuze is. Het is een uitdaging, want veranderen van windtunnel is nooit zonder risico. Maar op de middellange termijn is het de juiste keuze. Wij waren het enige team dat nog met 50 procent werkte en dat begon bij mij steeds meer een vraagteken te worden. We hadden de kans om naar een 60 procent tunnel te stappen en pakten die. Ons doel is om competitiever te zijn en die neemt voor ons een vraagteken weg. De tijd zal het uitwijzen. We moeten alvast onze nieuwe windtunnel snel onder de knie proberen te krijgen."

Met medewerking van Luke Smith