Al weken wordt er gespeculeerd over de toekomst van Nicholas Latifi bij Williams, maar zaterdag leverde hij het juiste resultaat op het juiste moment. De Canadees moest het nog doen met de 'oude' Williams - teamgenoot Alexander Albon rijdt met een flink aangepaste wagen - en wist zijn ploegmaat al voor te blijven in Q1. Sterker nog: de Thai bleef steken in het eerste deel, terwijl Latifi het feestje voor zichzelf compleet maakte. Met een tiende tijd in Q2 bereikte hij voor het eerst in zijn loopbaan het einde van de kwalificatie. "Dit is wel een boost voor mijn zelfvertrouwen. Het was mijn allereerste Q3. We wisten dat in de regen de kansen vanzelf kwamen. Het team bracht me ook op de juiste momenten naar buiten. Het was belangrijk om al snel veel rondjes in de tas te hebben. Het weer veranderde razendsnel. Ik moet zeggen dat zij ook geweldig werk hebben verricht", trapt Latifi kort na de kwalificatie af.

Op de vraag of dit vertrouwen geeft in zijn toekomst bij het team, antwoordt de coureur. "Het is voor mij geen opluchting, het is met name goed voor mijn vertrouwen. Ik weet dat ik in staat ben dit soort resultaten te leveren en dat ik snel genoeg ben. Ik hoef dit niet te doen om te laten zien dat ik het verdien om in de Formule 1 te rijden, dat heb ik al meerdere keren laten zien. Het is echter geen geheim dat het tot dusver dit jaar niet altijd even soepeltjes verloopt. Ik ben niet per se heel opgelucht, maar haal er wel veel voldoening uit."

Maar dat de punten pas worden verdeeld op zondag weet Latifi maar al te goed. De Williams-coureur blijft realistisch wanneer hem de vraag wordt gesteld over wat er zondag mogelijk is. "Ik weet dat we niet op onze gebruikelijke plek staan en dat ik omringd ben door auto's die normaal sneller zijn en waar ik het niet tegen kan opnemen. Als je ziet waar ik in de tweede training was, dan ziet het er allemaal niet heel erg optimistisch uit. Maar alles kan gebeuren. Ik heb in ieder geval heel erg zin in morgen", besluit hij.