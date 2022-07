Horner: "Jammer van laatste ronde Verstappen, maar eerste rij is goed"

Red Bull Racing moet de Britse Grand Prix zondag aanvangen vanaf de plekken 2 en 4. Max Verstappen leek na zijn toptijden in Q1 en Q2 de gedoodverfde favoriet voor pole, maar zag voormalig Toro Rosso-teamgenoot Carlos Sainz uiteindelijk met P1 aan de haal gaan op een verregend Silverstone. "We moeten Carlos vandaag vooral feliciteren. Hij is altijd goed in deze condities, dat was al zo toen hij nog een juniorrijder bij ons was. Wat betreft het eigen team ben ik vooral blij dat we op de eerste rij staan en dat we Checo er op de tweede rij ook goed bij hebben."

Horner telt dus zijn zegeningen, maar erkent wel dat pole-position haalbaar was. "Charles had een halve spin in zijn laatste ronde en Max moest liften. Daarmee heeft hij drie à vier tienden opgegeven." Met de suggestie dat Q3 voordien ook al een beetje rommelig verliep voor Verstappen, is de teambaas het niet eens. "We hebben er niet echt ronden door verloren, al had hij één moment met zijn spin. Maar het meeste bijzondere daarvan was nog dat hij maar twee seconden had verloren toen hij over de streep kwam. Dat was voor ons nog het meest bizarre. Het was natuurlijk geen onderdeel van het plan, maar Max zoekt graag de limiet op in deze omstandigheden. Het was alleen jammer dat hij die laatste ronde niet volledig kon afmaken, maar nogmaals: de eerste startrij is zeker geen slechte uitgangspositie."

Dat geldt helemaal omdat Red Bull volgens Horner qua afstelling heeft ingezet op een droge race. "We rijden meestal met iets minder downforce dan andere teams, dat werkt voor ons doorgaans beter in de race. Maar in deze omstandigheden is het lastig om met minder downforce te rijden, dus beide coureurs hebben het eigenlijk heel goed gedaan. Door die verschillen zou het morgen in ieder geval interessant moeten worden." Interessant is ook het codewoord doordat de race voor veel teams een sprong in het diepe wordt. "Iedereen heeft gisteren maar een long run van ongeveer vier ronden gedaan. Dat maakt de race pace een onbekende factor voor iedereen, al is het voor ons wel positief dat we dankzij Checo twee auto's vooraan hebben. Als het een volledig droge race wordt, dan zullen de strategie en de bandenslijtage cruciaal worden, maar ja, je weet het hier nooit: misschien gaat deze prachtige Britse zomer morgen ook nog wel door..."