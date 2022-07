Leclerc baalt na P3 op Silverstone: "Verdiende pole-position niet"

Charles Leclerc leek tijdens de kwalificatie voor de Britse Grand Prix vrijwel de hele tijd de sterkere ten opzichte van teamgenoot Carlos Sainz. In zowel Q1 als Q2 was hij sneller dan zijn Spaanse teamgenoot, terwijl hij ook in de eerste fase van Q3 een snellere tijd had geklokt. Na het vallen van de vlag hing de vlag er echter heel anders bij: Leclerc spinde in zijn laatste poging en moest genoegen nemen met de derde startpositie, terwijl Sainz zich voor het eerst in zijn F1-carrière verzekerde van pole-position.

Blij met wat hij in de laatste fase van Q3 liet zien, was Leclerc absoluut niet. "Ik ben teleurgesteld, maar tegelijkertijd ben ik blij voor Carlos. Hij heeft het vandaag geweldig gedaan", zei Leclerc na de kwalificatie. De pole-position verdiende hij naar eigen zeggen niet. "Ik spinde in de laatste ronde. Ik wist dat dit de ronde was waarin ik alles samen moest laten komen, maar daar ben ik als coureur niet in geslaagd. Daarom verdien ik het niet om op pole te staan. De derde plek is echter nog altijd een goede positie om aan de race te beginnen. Hopelijk kunnen we alles samen laten komen en terugkomen."

Leclerc voerde het kampioenschap aanvankelijk aan, maar kijkt inmiddels tegen 49 punten achterstand aan ten opzichte van Max Verstappen, die op Silverstone voor hem mag plaatsnemen op de startgrid. Hij heeft in Silverstone dus een goed resultaat nodig om iets terug te doen in het kampioenschap en hij denkt ook dat de ingrediënten er zijn om dat voor elkaar te krijgen. "Ik denk dat de snelheid er is. Als we een probleemloze race hebben, dan zou het goed moeten gaan. We hebben een goede start nodig en daarna is bandenmanagement wel een ding", zegt Leclerc, die een mix van strategieën met één en twee pitstops verwacht. "Het wordt interessant om te zien wie voor één en wie voor twee pitstops gaan, maar hopelijk maken we de juiste keuze en kunnen we terugkeren op de plek waar we willen staan."