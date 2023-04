Crashgate kwam onlangs weer ter sprake door uitspraken van toenmalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone. De 93-jarige Brit liet in een recent interview optekenen dat Lewis Hamilton in zijn ogen niet op gelijke hoogte staat met zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, omdat Felipe Massa volgens hem de echte wereldkampioen van 2008 was. Ecclestone stelde dat het resultaat van de Grand Prix van Singapore van 2008 geschrapt moest worden vanwege Crashgate, dat pas in 2009 echt aan het licht kwam na een onderzoek. Nelson Piquet jr. moest toen onder druk van het team zijn Renault met opzet in de muur parkeren om een safety car uit te lokken. Daar profiteerde teamgenoot Fernando Alonso optimaal van en hij won uiteindelijk de eerste F1-race in Singapore.

Die uitspraken van Ecclestone leidden tot verontwaardiging bij Massa, die de titel in 2008 voor minder dan een halve minuut in handen had voordat Hamilton in de laatste ronde voorbijging aan Timo Glock. Daardoor had de Britse McLaren-coureur één punt meer en kroonde hij zich tot kampioen. Massa gaf in gesprek met Motorsport.com aan dat hij alle opties zou bestuderen om de titel van 2008 aan te vechten, al is de kans klein dat het ook zover komt. Volgens de FIA-statuten van die tijd kan er namelijk niet getwist worden aan de titel zodra de coureur de trofee in handen neemt. Voor Massa zou het vooral om 'gerechtigheid' gaan en hij benadrukte dat hij geen financiële compensatie nastreefde.

Dat er na al die jaren opnieuw consternatie is ontstaan over Crashgate, is ook Piquet jr. zelf niet ontgaan. In de podcast Pelas Pistas benadrukt de Braziliaan dat toenmalig Renault-teambaas Flavio Briatore 'veel druk op me begon uit te oefenen' in aanloop naar het weekend in Singapore. "En om een lang verhaal kort te maken, ze duwden me psychologisch tegen de muur en ik had geen uitweg meer", zegt Piquet. "Veel mensen vragen me of ik het weer zou doen, en natuurlijk is het antwoord nee. Maar op die leeftijd, onder die druk staan en niemand aan je zijde hebben, met de pesterijen, de klachten, de druk en altijd te horen krijgen: 'Dit is je laatste kans'...", vat de coureur, die toen 23 was, de lastige situatie samen.

Crashgate was, zo bleek uit de documentaire over voormalig FIA-president Max Mosley en de uitspraken van Ecclestone, in 2008 al bekend, maar het duurde tot de Grand Prix van België van 2009 tot er actie ondernomen werd. Ecclestone legde uit dat dit was om de Formule 1 voor een 'enorm schandaal te behoeden'. Nog voor de race in België kreeg Piquet jr. te horen dat hij vervangen zou worden door Romain Grosjean. "Ze beëindigden mijn contract en zeiden dat Grosjean mijn plaats zou innemen. Ik zei: 'Dat kun je niet maken', maar dat kon ze niets schelen en ze behandelden me als een hond. Toen zei ik: 'Oké, omdat je me eruit schopt en je denkt dat ik waardeloos ben, moeten we alles op een rijtje zetten.' Toen wist iedereen van het verhaal."

Voor Massa was Crashgate uiteindelijk een kostbaar hoofdstuk van het seizoen 2008, al verloor de Ferrari-coureur diezelfde race veel posities na een mislukte pitstop waarbij hij de brandstofslang meenam. Piquet jr. heeft te doen met zijn landgenoot en benadrukt dat het niet tegen hem bedoeld was. "Natuurlijk wilde ik het anders, het is logisch dat ik het niet deed om iemand rechtstreeks te beïnvloeden. Het was een teamorder om iemand van ons team te helpen, niet om Felipe te hinderen, zo was het niet. Wij wisten niet wat er ging gebeuren en Felipe had heel goed de race kunnen winnen als die pitstop niet was gebeurd."