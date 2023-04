Aanleiding voor Massa om de juridische mogelijkheden te bestuderen om de titel van 2008 aan te vechten, zijn de uitspraken van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone. De 92-jarige Brit stelde onlangs dat Lewis Hamilton slechts zes titels zou moeten hebben, omdat de titel van 2008 volgens hem aan Massa toebehoorde. Dit vanwege Crashgate in Singapore, waar Nelson Piquet jr. op orders van toenmalig Renault-teambaas Flavio Briatore zijn bolide in de muur parkeerde. Daar kon teamgenoot Fernando Alonso optimaal van profiteren en de Spanjaard won uiteindelijk die race. Na zijn ontslag in 2009 gaf Piquet jr. toe dat hij dit in opdracht deed, wat leidde tot schorsingen voor Briatore en topengineer Pat Symonds.

Crashgate kwam in 2009 aan het licht, maar onlangs onthulde Ecclestone dat hij er, net als de FIA, in 2008 al van op de hoogte was, maar geen actie wilde ondernemen om de Formule 1 te beschermen. "Max Mosley en ik werden tijdens het seizoen 2008 al geïnformeerd over wat er in Singapore was voorgevallen. Piquet junior had zijn vader Nelson verteld dat het team hem had gevraagd om op een bepaald punt te crashen, zodat hij teamgenoot Alonso kon helpen met een safety car-fase", vertelde Ecclestone, die Piquet in eerste instantie wist te overtuigen om de noodklok niet te luiden. "We besloten om op dat moment niets te doen. We wilden de sport beschermen en behoeden voor een enorm schandaal."

"Toentertijd was er een regel dat er niet meer aan de uitslag van het wereldkampioenschap gekomen mocht worden na het uitreiken van de FIA-awards. Hamilton kreeg daarom de WK-trofee en alles was in orde", vervolgde Ecclestone. "We hadden toen genoeg informatie om de zaak te onderzoeken. Volgens de statuten hadden we de uitslag in Singapore onder deze omstandigheden moeten schrappen, waardoor deze niet mee zou tellen voor het kampioenschap. Dan was niet Lewis Hamilton, maar Felipe Massa kampioen geworden."

Het resultaat van de Grand Prix van Singapore van 2008 bleef staan, waardoor Lewis Hamilton met zijn derde plaats punten bij kon schrijven. Die punten bleken aan het einde van het seizoen van groot belang, toen hij in de laatste ronde van de Grand Prix van Brazilië Timo Glock inhaalde en op die manier thuisheld Massa van zijn eerste Formule 1-titel afhield.

Felipe Massa won zijn thuisrace, maar zag de titel last-minute naar Lewis Hamilton gaan. Foto: Motorsport Images

Bestolen

Massa sprak tijdens de Stock Car Pro Series in Goiânia exclusief met Motorsport.com over de stappen die hij nu onderneemt om alsnog de titel van 2008 op te eisen. "Allereerst is het zeer triest om erachter te komen dat een race gestolen is... Dat werd het jaar erop duidelijk", zegt Massa. "Briatore en Pat Symonds kregen hun straffen, maar met het resultaat, dat gestolen is, werd niks gedaan."

Wat de zaak lastiger maakt voor Massa, is het feit dat de uitslag van een kampioenschap niet lang betwist kan worden. "Er is een regel dat als een kampioenschap beslist was, en zodra de coureur de trofee in ontvangst neemt, er niks meer veranderd kan worden. Maar het is bewezen dat dit diefstal is geweest. Toentertijd vertelden de advocaten van Ferrari mij over deze regel. We gingen naar andere advocaten en zij zeiden dat er niks gedaan kon worden. Ik geloofde dit logischerwijs."

"Na vijftien jaar horen we van de voormalig eigenaar van deze klasse dat hij er in 2008 achter was gekomen, samen met de president van de FIA, en dat zij niks deden om de naam van de Formule 1 niet aan te tasten", vervolgt Massa. "Dit is erg triest. Je weet dat iets gestolen is, het resultaat van deze race had geschrapt moeten worden en ik zou dan een titel hebben. Ik heb uiteindelijk het meeste verloren met dit resultaat. We gaan het na om dit allemaal te begrijpen. Er zijn regels dat je, afhankelijk van het land, na vijftien jaar niet meer terug kunt om de situatie op te lossen." Geen financiële compensatie Massa benadrukt dat hij, mocht het tot een juridische kwestie komen, geen financiële compensatie zou nastreven. "Ik zou hier niet achteraan vanwege geld, maar vanwege gerechtigheid", beklemtoont de Braziliaan. Hij streeft bovendien naar het schrappen van het resultaat van de Grand Prix van Singapore en wil niet denken aan het eventueel delen van de titel. "Ik zou voor gerechtigheid gaan. Als je bestraft bent voor iets dat niet jouw schuld is, is het het product van diefstal, een gestolen race. Dan moet het recht zegevieren. Het zou het juiste zijn om het resultaat van die race te schrappen, dat zou de enige gerechtigheid zijn in een scenario als deze. Dit is gerechtigheid." "Ik weet niet of het mogelijk is om de titel te delen. Als bewezen is dat deze race gestolen is, moet deze geschrapt worden, dat is gerechtigheid. Je kan moeilijk zeggen: 'Ach, arm ding...' Er is geen 'arm ding', de situatie is helder." Massa vergelijkt de situatie bovendien met andere sporten. "We hebben het gezien met Lance Armstrong, van wie bewezen werd dat hij doping had gebruikt. Hij verloor alle titels. Wat is het verschil?", vraagt de oud-Ferrari-coureur zich hardop af. Massa geeft aan dat hij 'nog niet' met Ferrari-teamleden van toen of nu heeft gesproken, maar belooft de situatie goed te bestuderen om later actie te kunnen ondernemen. "Ik ben van plan om dit te bestuderen. Het resultaat, het bestuderen van wat de wetten en de regels zeggen... We moeten een idee hebben van wat mogelijk is. Zoals ik al zei, ik heb hier geen financieel belang bij. Ga ik de FIA aanklagen om er geld aan te verdienen, maar zonder het resultaat te veranderen? Nee. Wat mij interesseert is gewoon de juiste rechtvaardigheid van deze situatie." Niks veranderen Ongeacht het resultaat van deze zoektocht naar gerechtigheid, stelt Massa dat hij niet dagelijks nog denkt aan het seizoen 2008. "Ik ben volledig gelukkig met mijn leven, ik heb veel meer gehad dan ik me voor kon stellen. Ik ben iemand die niet gefrustreerd raakt door wat voor situatie dan ook, maar dit is zeer serieus. Het gaat mijn leven niet veranderen. Als ze morgen langskomen en zeggen: 'Je bent wereldkampioen', dan zal dat niks veranderen." "Bij alles wat ik heb gedaan voel ik een enorm geluk, maar het is erg triest om te bedenken dat een geval als dit is gebeurd en dat je dan na vijftien jaar over deze situatie hoort. Wat doet zo'n titel voor de coureursontwikkeling in een land? Kijk wat Senna deed voor de Braziliaanse autosport, hoeveel Braziliaanse coureurs er na hem naar de Formule 1 gingen? Wat dat zou betekenen, niet alleen voor mij, maar ook voor Brazilië... In dat opzicht is het dus erg triest", besluit Massa.

