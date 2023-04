De overstap naar een nieuw technisch reglement is prima verteerd door Red Bull Racing, en dat is natuurlijk nog een understatement van jewelste. Vorig jaar ging de formatie uit Milton Keynes met beide wereldtitels aan de haal en als je nu geld op iets moet zetten, lijkt hetzelfde scenario de meest veilige optie. Toch is het scenario niet helemaal hetzelfde als een jaar geleden. Toen kende Red Bull een valse start met uitvalbeurten in Bahrein en Australië en zei Max Verstappen precies in deze fase van het seizoen: "Ik heb 45 races nodig om wereldkampioen te worden." In de praktijk bleek een seizoen van 22 races ruimschoots te volstaan doordat Red Bull de auto steeds lichter heeft gemaakt en Ferrari steken liet vallen. Desalniettemin markeert het een verschil met dit seizoen.

Interessante woorden van Verstappen: "Werkwijze van Red Bull is veranderd"

Dit jaar heeft Red Bull het spreekwoord 'de eerste klap is een daalder waard' ter harte genomen. In plaats van 46 punten achterstand kan Verstappen nu rekenen op vijftien punten voorsprong. Het gat met de eerste non-Red Bull-coureur, Fernando Alonso, bedraagt met 24 punten al bijna een DNF aan marge. Het gat is natuurlijk nog niet zaligmakend, maar de manier waarop Red Bull de eerste wedstrijden heeft gedicteerd, zegt veel over hoe het team uit de startblokken is gekomen.

Verstappen ging daar in Bahrein tussen neus en lippen op in door te vermelden dat 'de filosofie' van Red Bull onder het nieuwe reglement is veranderd. In Australië gaf de regerend wereldkampioen in gesprek met de Nederlandse pers meer tekst en uitleg over wat hij precies met deze woorden bedoelt. "Dat ligt ook een beetje aan het budgetplafond. Als je vroeger niet helemaal top begon, kon je in de jaren zonder budgetplafond nog altijd heel sterk doorontwikkelen. Als je een ongelimiteerd budget hebt, kun je veel dingen aanpassen. Ik denk dat onze werkwijze in dat opzicht is veranderd."

Volgens Verstappen heeft Red Bull geleerd van Mercedes en vooral van de jaren waarin er geen enkele maat op dat team stond. "Wij hebben natuurlijk ook gezien hoe sterk Mercedes vaak aan het seizoen is begonnen. Dat hielp hen enorm, doordat ze al vroeg konden switchen naar het seizoen erna. Dat zijn dingen waar je continu van leert en dingen die je probeert aan te passen." Gevraagd hoe dat is gelukt, duidt Verstappen onder meer op de nieuwe aanwinsten van het team. "Er komen natuurlijk ook steeds mensen bij, mensen met ervaring van andere teams. Dat is een proces waar je van leert."

De eerste klap is nog meer dan vroeger een daalder waard

De woorden van Verstappen zijn interessant en stippen – zonder het met zoveel woorden te zeggen – eigenlijk drie verschillende dingen aan. De eerste twee gaan over het budgetplafond en de windtunnelstraf van Red Bull. Zoals in deze eerdere analyse al veel uitgebreider is uitgelegd, heeft de introductie van het budgetplafond achter de schermen bijzonder veel veranderd voor teams. Wie de plank in aanloop naar een nieuw seizoen misslaat, heeft beduidend minder mogelijkheden om dat gedurende het jaar nog recht te zetten dan vroeger. Een complete B-spec inclusief een nieuw chassis introduceren is tegenwoordig bijna uitgesloten, zoals Toto Wolff voor Mercedes ook al heeft uitgelegd.

Op bescheidenere schaal liggen upgrades ook onder een vergrootglas. De bomen groeien voor geen enkel team meer tot in de hemel. Doorontwikkelen is kiezen in schaarste en zo efficiënt mogelijk werken geworden, in plaats van alle potentie in het team benutten om aan de lopende band met updates te strooien. Juist dat laatste was in de beginperiode van het hybridetijdperk een uitgesproken kracht van Red Bull, maar die kracht kan door alle beperkingen tegenwoordig niet meer ongelimiteerd worden benut. Goed uit de startblokken komen is dus nog belangrijker geworden in verhouding tot de doorontwikkeling dan dat voorheen het geval was.

Die laatste conclusie is precies waar Verstappen met zijn woorden 'dat ligt ook een beetje aan het budgetplafond' aan refereert. Red Bull zet voor een veel groter deel dan voorheen – met de planning en inzet van middelen, dus een groter percentage van wat er ingezet mag worden – in op vroeg een tik uitdelen aan de concurrentie, hetgeen voor het team uit Milton Keynes ook nog op een andere manier van belang is. Dat is de tweede factor waar Verstappen op zinspeelt en betreft namelijk de windtunnelstraf na het overschrijden van het budgetplafond in 2021.

Red Bull kan daardoor op slechts 63 procent van de standaardwaarde rekenen in plaats van de 70 procent die normaliter bij de constructeurskampioen had gehoord. Volgens Horner heeft dat aspect eveneens bijgedragen aan de 'andere werkwijze' waar Verstappen over praat. De teambaas legt uit dat Red Bull in de eerste maanden van het seizoen meteen een signaal wil afgeven, zodat het anderen niet eens het idee geeft dat er later in het jaar nog iets te halen valt. "We zitten nog zeven à acht maanden met deze straf en moeten dus zeer selectief zijn in wat we straks wel en niet kunnen doorontwikkelen. De anderen zullen gedurende het seizoen absoluut dichterbij komen, omdat ze gewoonweg meer ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Juist daardoor was het van groot belang dat we goed uit de startblokken zouden komen. We moeten het ijzer smeden nu het heet is."

De focus net als Mercedes al vroeg verleggen

Voordat aan bod komt hoe Red Bull dat in de praktijk geprobeerd heeft - door eind vorig jaar niet alle kaarten op tafel te leggen - moet eerst gezegd dat een cruciale voorwaarde is dat je een reglementscyclus met een meer dan competitieve auto begint. Zo willen alle teams wel relatief veel van de middelen vroeg inzetten om goed uit de startblokken te komen en iets van de doorontwikkeling op te geven, maar zal die aanpak niet bij iedereen hetzelfde effect hebben. Er is een goed vertrekpunt voor nodig. Het brengt ons meteen bij een overeenkomst tussen de dominante jaren van Mercedes en hoe Red Bull het inmiddels aanpakt. Mercedes genoot aan het begin van het hybridetijdperk een enorme voorsprong op motorisch vlak. In 2014 wist de concurrentie al dat het in de jaren daarna schier onmogelijk zou worden om het merk met de ster te bedreigen.

Bij Red Bull was dat begin vorig jaar niet meteen het geval, Ferrari voerde beide kampioenschappen immers nog aan. Maar de WK-stand vertelde niet het hele verhaal. Zo was er achter die kille cijfers wel degelijk een zeer competitieve Red Bull-auto te zien en vooral een auto met nog veel meer potentie. De RB18 was meteen al goed, maar had door het overgewicht de potentie om nog veel beter te worden. Het grondeffect was effectief, het gebrek aan drag meteen al een handig wapen en motorisch had Honda eveneens prima werk geleverd. De auto was alleen veel te zwaar, maar dat gaf Red Bull juist een duidelijk ontwikkelingspad met een bolide die in de basis al wel alle ingrediënten voor succes had.

Door die goede basis heeft Red Bull de focus veel vroeger dan dat het eerder deed kunnen verleggen op de auto voor 2023, inderdaad, daarbij ook een beetje geholpen door Ferrari. Vorig jaar is er al rondetijd gevonden (vooral in het gewicht) die niet meer nodig was op het circuit. Dat de concurrentie later in het seizoen – kijk naar Mercedes in Amerika en Brazilië – iets dichterbij is gekomen, baarde geen zorgen doordat het eindresultaat in het WK al vaststond. Het is exact de situatie die Red Bull al jarenlang kende, maar dan via de andere kant van dezelfde medaille. Jarenlang deelde Mercedes de lakens uit en kon Red Bull pas in de tweede seizoenshelft een vuist maken. Dat kwam door al het bovenstaande over de doorontwikkeling, maar ook doordat Mercedes de teugels in die fase van het jaar liet vieren en de blik alvast op het volgende seizoen richtte.

Het is exact wat Red Bull tegenwoordig ook doet en wat er nodig is om van jaar tot jaar te kunnen consolideren. Scoren met een beproefd recept dus. In dat opzicht is het ook veelzeggend dat Helmut Marko afgelopen winter zei: "Normaal zijn we pas als laatste team klaar met de nieuwe auto, vlak voor de wintertest, maar ditmaal waren we relatief vroeg klaar." Vroeg switchen kan zoals aangegeven alleen maar als je een reglementscyclus met een extreem goede auto begint, maar als dat het geval is, is dit de manier om het succes uit te bouwen. Of zoals Verstappen niet voor niets zei: "Wij hebben gezien hoe sterk Mercedes vaak aan het seizoen is begonnen. Dat hielp hen enorm doordat ze eerder konden switchen naar het seizoen erna." Precies dit heeft Red Bull van 2022 naar 2023 gedaan onder de noemer 'goed voorbeeld doet goed volgen'. Het team heeft rondetijd in de achterzak gehouden en dat in Bahrein 2023 pas aan de wereld getoond, met onder meer de inzet van een lichter chassis en mede daardoor een bolide die alsnog het minimumgewicht van de FIA aantikte - en daar eventueel iets onder zat, zodat er op de juiste plek (voor de balans) met ballast kon worden gewerkt.

Al het bovenstaande is afsluitend overigens ook een extra reden waarom de concurrentie de kloof zo snel mogelijk moet zien te dichten. Als de rest van dit jaar het 2022-scenario volgt en de titelstrijd alweer rond de Japanse Grand Prix is gelopen, dan zal Red Bull andermaal de focus vroeg verleggen om in 2024 weer vliegensvlug uit de startblokken te komen en een eerste tik uit te delen...