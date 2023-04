Kalff geeft Ferrari ruim onvoldoende: "Ik zou er een heleboel mensen uitflikkeren"

Ferrari begon vol goede moed aan het Formule 1-seizoen 2023, maar stelt voorlopig flink teleur. Het Italiaanse team beleeft haar slechtste seizoensstart sinds 2009, toen scoorde het nul punten in de eerste drie Grands Prix. De teller staat nu op 26, maar de achterstand op leider Red Bull Racing is al bijna opgelopen tot 100 punten. In de kwalificatie kan de Scuderia redelijk meekomen, maar in de race is het een ander verhaal. Daar komt bij dat de SF-23 van Charles Leclerc in Bahrein de geest gaf en hij in Australië zichzelf uit de wedstrijd werkte. Ploegmaat Carlos Sainz zag voorlopig elke keer de vlag, maar tuimelde door een tijdstraf buiten de top-tien in Melbourne, al vecht Ferrari die straf wel aan.

Allard Kalff kan niets anders dan concluderen dat Ferrari de plank voorlopig heeft misgeslagen. Op de vraag wat in zijn Ferrari-rapport zou staan, antwoordt de Viaplay-analist. "Auto niet voldoende, motor niet voldoende, team niet voldoende en rijders niet voldoende. Al is Sainz eigenlijk de enige waarvan ik vind dat hij naar behoren presteert. Leclerc had motorpech in Bahrein, daar kon hij niks aan doen. Hij kreeg vervolgens een gridstraf [in Jeddah], maar in Australië doet hij gewoon stom. Ik vond dat een rijdersfout. Dat is geen voldoende, Sainz krijgt die wel. Die doet eigenlijk wat ik van hem verwacht, dus dat is prima."

Na een teleurstellend verloop van 2022 stuurde Ferrari Mattia Binotto de laan uit en verving hem door de Fransman Frederic Vasseur, die jaren aan het roer stond bij Alfa Romeo. Kalff denkt dat de chef er nu achterkomt dat het runnen van Ferrari andere koek is. Scoort hij ook een onvoldoende? "In ieder geval nog geen voldoende", gaat Kalff verder. "Vasseur kun je dan nog het voordeel van de twijfel geven, omdat ik eigenlijk niet weet waar ik hem op moet beoordelen. Het is ook nog vroeg in het seizoen natuurlijk. Je weet niet wat hij wel en niet mag. Mag hij zomaar mensen ontslaan? En heeft hij wel de steun van de hoge bazen van Ferrari? Het is natuurlijk een klein beetje koffiedik kijken."

De 60-jarige coureur weet niet precies hoe de Scuderia het nu moet aanpakken. Toch zet hij wel enkele vraagtekens bij diverse mensen binnen de organisatie. Kalff gaat daarvoor terug naar de Grand Prix van Brazilië 2022, toen Leclerc tijdens de kwalificatie op intermediates de baan werd opgestuurd, maar na twee rondjes binnenkwam om slicks op te halen en vervolgens slachtoffer werd van een rode vlag door het incident van George Russell.

"Degenen die deze beslissing namen, werken daar nog en de baas is weg. Dat is natuurlijk raar. Het werkt net als met een voetbaltrainer: de trainer wordt ontslagen, maar de spelers niet. Je kunt Vasseur daar wel neerzetten en zeggen: 'Doe jij het maar'. Ja, en dan? Hij bouwt die motor niet. Hij moet mensen aansturen die bij wijze van spreken vorig jaar april al begonnen met de motor van dit jaar. Wat wil je dan als je pas op 9 januari binnenwandelt? Ik zou er een heleboel mensen uitflikkeren en opnieuw beginnen, maar wie je er precies uit moet gooien, weet ik ook niet. Of dat dan wel de oplossing is, weet ik ook niet. Je weet niet wat er achter de schermen allemaal nog speelt. Maar dat er mensen weg moeten, staat voor mij buiten kijf. Want anders doe je hetzelfde en hoop je op een ander resultaat."

