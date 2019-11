Hakkinen verwacht dat de topteams ook na 2020 titels winnen

De oud-coureur schreef in zijn column voor Unibet dat hij op dat vlak weinig verandering verwacht: de grote teams blijven nog steeds wereldtitels winnen ondanks de reglementswijzigingen. Wel is hij voorstander van de ideeën die onlangs in Austin zijn gepresenteerd. "Als de Formule 1 het inhaalprobleem heeft opgelost met een futuristisch ontwerp, eenvoudigere voorvleugel en carrosserie, dan gaan we veel spannendere races en inhaalmanoeuvres zien. De nieuwe auto's zullen banden met minder profiel hebben en grotere velgen, wat de kleinere teams kan helpen. De complexiteit van de huidige banden en de manier waarop ze belast worden is een belangrijk gebied van de ontwikkelingen", aldus de 51-jarige Fin.

"Door het budgetlimiet van 175 miljoen dollar kunnen de grootste teams ook minder uitgeven. De kleinere teams hebben sowieso al moeite om aan dat bedrag te komen, dus het is afwachten in hoeverre het budgetlimiet gaat helpen om tot een gelijker speelveld te komen. Ik verwacht echter dat de grootste merken alsnog races en kampioenschappen blijven winnen, maar misschien zullen er drie of vier teams regelmatiger kunnen winnen en dat is al een goede stap vooruit voor de sport", gaat Hakkinen verder. Onder andere Franz Tost denkt dat de teams uit het middenveld pas vanaf 2023 kans maken op het podium, gezien de topteams komend jaar - 2020 is het laatste jaar zonder budgetplafond - al veel investeren in de ontwikkelingen voor de jaren daarna.

Hakkinen is blij met de sterke vorm van Ferrari en Red Bull dit seizoen, die bij vlagen Mercedes van de zege kunnen afhouden. "De dominantie van Mercedes heeft de Formule 1 de afgelopen jaren voorspelbaarder gemaakt, maar dit seizoen hebben we twee andere teams zien winnen en heel wat interessante races vanaf de zomer. Laten we maar genieten van het succes dat ze hebben bereikt en uitkijken naar wat er nog aankomt."

Het verdict over de F1-reglementen voor 2021