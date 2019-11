Hamilton werkt aan 'meesterwerk': "Ben nog niet klaar"

In zes seizoenen bij Mercedes heeft Lewis Hamilton vijf keer het Formule 1-kampioenschap gewonnen, nadat hij daarvoor ook al eenmaal met McLaren wereldkampioen was geworden. Daardoor is hij nog maar één wereldtitel verwijderd van het record van Michael Schumacher.

De Britse Mercedes-coureur heeft nog één overwinning nodig in de laatste twee races om zijn persoonlijke records qua zeges en podiumplekken in een seizoen te evenaren. Bovendien lijkt hij op weg om een ander persoonlijk record te verbreken: het meeste aantal punten in een jaar. Op dit moment heeft hij er 381, wat 27 minder is dan hij aan het eind van 2018 had. Zelf noemt hij dit jaar het beste uit zijn carrière en een seizoen waarin hij veel gegroeid is. "Ik wilde er zeker van zijn dat ik het seizoen begon zoals ik het vorige afsloot en die vorm is daarna denk ik zo gebleven. Ik ben erg consistent in de kwalificatie. Ik had geen bijzonder spectaculaire pole-positions zoals in 2018, maar het was het grootste deel van de tijd niet slechter dan de tweede rij", zei hij.

Afgezien van de Grand Prix van Duitsland, toen hij in de regen twee keer de fout in ging, gelooft Hamilton beter dan ooit te presteren. "Los van de race op Hockenheim is dit denk ik het jaar waarin ik op mijn best ben, al tel ik dat weekend niet mee omdat ik niet me honderd procent voelde. Ik werk aan een meesterwerk dat nog niet is afgerond. Het duurt lang om een vak meester te zijn en hoewel ik het gevoel heb dat ik het onder de knie krijg, is er nog meer om te leren. Er zijn nog meer puzzelstukjes die ik moet toevoegen. Er zullen meer ups en downs komen, maar ik heb de beste middelen binnen bereik om daarmee om te gaan."

Hamilton heeft dit jaar maar vier poles achter zijn naam staan. Dat komt deels door de verbeterde vorm van Bottas, Max Verstappen en sinds de zomerstop ook Ferrari. Scoort hij geen pole in Brazilië of Abu Dhabi, dan heeft hij op dat vlak verrassend genoeg zijn minste periode sinds 2011. "Normaal gesproken komt de reflectie aan het eind van het jaar als je helemaal klaar bent, maar ik ben in mijn hoofd constant competitief. Dus ik denk: 'Oké, er zijn nog twee races te gaan. Hoe kan ik daarin nog beter worden, mijn vorm in de kwalificaties bijschaven? Hoe kan ik net zo'n rondje rijden als ik vorig jaar in Singapore deed? Ik zoek altijd naar manieren om te groeien en houd daarom van deze sport. Ik ben enorm dankbaar dat deze sport mijn leven een doel heeft gegeven en zoals ik zei, ik ben bezig met een meesterwerk. Dat zouden we allemaal moeten nastreven."