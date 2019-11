FIA hoopt met 2021-reglementen op diverse 'looks' van F1-wagens

Voorafgaand aan de presentatie van de F1-reglementen voor 2021 en verder waren enkele teams bezorgd over de toenemende inmenging van het bestuur, dat te veel beperkingen zou opleggen aan de ontwikkelingen. Ze waakten voor het idee dat de sport in een 'GP1-klasse' zou veranderen met standaard onderdelen. Het management verwierp de kritiek meermaals en benadrukte bij de onthulling van de nieuwe regels dat er nog steeds ruimte voor verschillende interpretaties is, wat de constructeurs op zeven onderdelen van de auto alsnog de mogelijkheid geeft om met een eigen ontwerp te komen.

Nikolas Tombazis zei tegen Motorsport.com dat het een belangrijk punt is dat de wagens goed van elkaar te onderscheiden zijn, maar dat de uiterlijke verschillen ook in de huidige reglementscyclus wel meevallen. "Als je naar een fan gaat die geen expert is en je de liveries van de wagen af zou halen, dan zou die waarschijnlijk veel moeite hebben om te zeggen welke wagen bij welk team hoort. Ook nu zijn de auto's niet zo uniek als mensen zouden denken. In een geromantiseerde ideale situatie zou het mooi zijn als dat wel zo is, zoals in de goede, oude tijd toen de ene wagen met zes wielen reed, de andere zich op grondeffect focuste en weer een andere radiatoren aan de voorkant had of wat dan ook."

De FIA gelooft dat het in 2021 ook mogelijk is met verschillende ontwerpen op de proppen te komen en heeft daarom drie concepten bedacht die aan de reglementen voldoen, ter illustratie van de vrijheid die de teams hebben. De voorbeelden zagen er op heel wat vlakken anders uit zoals sidepods en voor- en achtervleugel. "We wilden hiermee aantonen dat er nog steeds een aantal vrij unieke vormen mogelijk zijn. Wat precies de beste oplossing zal zijn weten we nu nog niet", gaf hij aan.

Meer vrijheid ingebouwd na kritiek

Volgens Tombazis is het tegelijkertijd een vanzelfsprekend fenomeen dat de wagens steeds meer op elkaar gaan lijken zodra de reglementen bevroren zijn. "De waarheid is dat de wagens onder andere dichter bij elkaar zijn gekomen omdat de reglementen stabiel zijn en mensen nu veel beter weten wat ze doen dan in het verleden. Ze hebben simulaties voor bijna alles en kunnen daarom de prestaties op voorhand tot in detail voorspellen. Ze bestuderen elkaars ideeën en selecteren de beste daarvan. Het komt op natuurlijke wijze bij elkaar, dat is in alle reglementscycli zo en zal ook in dit geval zo zijn", zei hij.

De regelmakers hebben wel geluisterd naar de input van de teams, waardoor de reglementen in technisch opzicht wat meer vrijheid hebben dan in eerste instantie was beoogd. "Wij hadden onze eigen kijk erop en hebben dat samengevoegd met de visie van de teams. We deden wat simulaties en selecteerden een paar gebieden waarvan we zagen dat ze flexibeler konden zijn, wat qua ontwikkelingen ook interessanter is. Daarom hebben we iets meer vrijheid ingebouwd in een paar aspecten."

Met medewerking van Scott Mitchell