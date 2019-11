Tost: "Effecten van budgetplafond pas in 2023 zichtbaar"

Tost is al heel wat jaren teambaas van Toro Rosso en heeft in die periode veel grote talenten zien komen en gaan. Een deel stapte over naar topteam Red Bull Racing, anderen verdwenen via de achterdeur uit de Formule 1. Terwijl het hoofdteam van het energiedrankenmerk meedoet om podia en overwinningen, blijft Toro Rosso tot op heden hangen in het middenveld. Dat de renstal in 2021, wanneer de nieuwe reglementscyclus begint, ook voor podiumplekken kan vechten, lijkt Tost onwaarschijnlijk. "Ik hoop het, net zoals iedere andere teambaas dat voor zijn eigen team hoopt, maar realistisch gezien hebben we vanaf 2023 een betere kans", geeft hij aan in Formule 1-podcast Beyond the Grid.

Hij legt uit waarom er in zijn ogen nog minstens twee extra jaren nodig zullen zijn. "Hopelijk komen de teams dichter bij elkaar, maar dat zal denk ik niet voor 2023 gebeuren. De top-drie geeft op dit moment enorm veel geld uit aan de wagen voor 2021. Ze investeren nu zonder grenzen in de ontwikkelingen van de bolide voor dat seizoen en hebben drie à vier keer het budget dat middenvelders hebben. Daarom verwacht ik in 2021 nog geen grote veranderingen. Het budgetplafond treedt dan pas in werking, dus de topteams moeten vanaf dat moment het aantal werknemers terugschroeven en de research & development-afdeling kleiner maken. Ze plukken echter nog wel de vruchten in 2019 en 2020. Het veld zal pas dichter bij elkaar komen als ze een jaar of twee aan het limiet gebonden zijn."

Dat budgetplafond is volgens Tost cruciaal voor de toekomst van de sport. "Formule 1 is entertainment. Mensen vergeten soms dat de show het belangrijkste is. De F1 draait om technologie, dat zit in het DNA, maar we moeten een middenweg vinden. Het maakt de fans namelijk niet uit of we een versnellingsbak van carbon of van een ander materiaal gebruiken, of dat we iets speciaals met de ophanging hebben gedaan. Ze willen inhaalacties zien; spannende races waarin de teams en coureurs dicht bij elkaar zitten. Ze willen niet dat vijf races voor het einde van het jaar de wereldkampioen al bekend is", aldus de 63-jarige Oostenrijker.

Wat dat betreft timmert F1-eigenaar Liberty Media hard aan de weg om de sport beter te maken. Onder leiding van Bernie Ecclestone was de inkomstenverdeling een stuk minder eerlijk, maar de nieuwe commerciële eigenaar doet goede zaken meent Tost. "Ik moet zeggen dat Liberty Media goed bezig is, want ze hebben geen makkelijke taak. Voorheen hadden de topteams veel meer geld dan de rest, omdat de verdeling van het geld heel oneerlijk was geregeld. Het is niet eenvoudig om dit te veranderen, maar Liberty werkt daar hard aan. Ze hebben in de tussentijd een goed compromis gevonden voor alle teams door enerzijds het plafond te introduceren en anderzijds een herverdeling van het geld te introduceren. Er komen ook andere technische en sportieve regels aan."