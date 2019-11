McLaren investeert in pitstops na twee pijnlijke missers

Carlos Sainz moest zijn wagen in Monza parkeren na een mislukte pitstop, waarbij een van zijn wielen niet goed werd vastgemaakt. Dat overkwam ook teamgenoot Lando Norris in Mexico. Norris verloor veel tijd en gooide uiteindelijk de handdoek.

McLaren beseft dat die twee incidenten geen toeval meer zijn en gaat deze winter aan de slag om zowel qua procedures als qua materiaal aan de pitstops te werken. Sommige teams beschikken over een systeem dat kan detecteren wanneer de wielmoer verkeerd gegroefd is, waardoor de band niet goed kan worden bevestigd.

McLaren teambaas-Andreas Seidl beseft dat dat een van de gebieden is waar McLaren nog een achterstand in te halen heeft om zo die dure fouten te elimineren. “Het is aspect waar we aan moeten werken omdat we nog niet op het niveau staan van de topteams. We weten waar we werk aan de winkel hebben. Eerst en vooral moeten we onze jongens beter en meer robuust materiaal geven, want we hinken simpelweg achterop. Er bestaat een veiligheidsmechanisme waarmee het gewoon onmogelijk is dat de wagen vertrekt als het wiel niet goed is bevestigd. Dat is iets waar we deze winter aan zullen werken. Dat neemt tijd in beslag en is niet iets dat je binnen een week of een maand hebt opgelost. Zodra we dat in gebruik nemen, kunnen we weer meer risico nemen bij de pitstops. Ik denk dat we begin dit seizoen op menselijk vlak al hebben laten zien dat we snelle pitstops kunnen uitvoeren. De jongens hebben uitstekend werk geleverd wat dat betreft, het was een grote stap vooruit. Alleen komen we in de problemen als er wat misgaat omdat we niet robuust genoeg zijn.”

Mogelijk wordt dat soort pitstopmateriaal vanaf 2021 standaard, maar volgens Seidl is daar nog geen duidelijkheid over. “Wat er in 2021 gebeurt ligt nog steeds open. Die gesprekken zijn gaande om de specificatie van 2021 af te ronden. Het feit is dat we dit seizoen al te veel punten hebben verloren door problemen bij de pitstops. Wat we voor volgend jaar moeten doen is dus een goede investering. Ik wil niet met hetzelfde risico aan volgend seizoen beginnen. Na de problemen die we hebben gehad hebben we in Austin op veilig gespeeld. Het was belangrijk voor ons om een race met solide pitstops te hebben."