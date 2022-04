Hoewel Red Bull Racing de aansluiting met Ferrari in de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië gevonden leek te hebben, werd op zondag pijnlijk duidelijk dat er toch nog een fikse achterstand is. Max Verstappen probeerde het tempo van concurrent Charles Leclerc bij te benen, maar verstierde daarmee zijn setje rubber. De Monegask daarentegen kon zonder al te veel problemen naar de finish rijden, terwijl de Nederlander in rondje 39 ook nog eens uitviel door technisch malheur. Het is nu de tweede keer in het nog prille seizoen 2022 dat de regerend wereldkampioen een GP niet finisht, terwijl Leclerc dit seizoen al keurig drie keer in de top-twee is geëindigd. Mika Hakkinen ziet dat de Ferrari een bijzonder rappe wagen is.

"Charles Leclerc had alles volledig onder controle. Achteraf zei hij ook dat de auto sterk was en zeer goed met de banden omging. Deze auto zorgt ervoor dat hij consistent kan presteren. Dat is wat een topcoureur wil: een auto die snel is van start tot finish en reageert zoals jij dat wil", schrijft de oud-kampioen van 1998 en 1999 in zijn column voor Unibet. "Charles heeft in drie Grands Prix twee keer gewonnen en is een keer tweede geworden. Terwijl Max Verstappen één zege en twee uitvalbeurten achter zijn naam heeft staan. Op dit niveau kan je je het niet veroorloven om constant met technische problemen te stoeien. Max is dan ook zeker niet blij."

Hoewel Mercedes worstelt met de W13, lijkt het met de betrouwbaarheid wel snor te zitten. Goed, de auto is niet zo snel als in voorgaande jaren, maar de finishvlag wordt wel elke keer gehaald. George Russell stormde zondag naar zijn eerste podium van het seizoen en nestelde zich tevens achter WK-leider Leclerc in de stand bij de rijders. "Het was verrassend om hem in de stand op plaats twee te zien", gaat Hakkinen verder. "Ik ben onder de indruk van Russells constantheid en de betrouwbare W13. Hij staat nu ook voor Lewis Hamilton, al had hij wel veel geluk met de safety car. Ik denk echter niet dat dit een weerspiegeling is van zijn prestaties. Beide doen fantastisch werk voor Mercedes. Zij zijn druk bezig om de problemen op te lossen, dus Red Bull moet zo snel mogelijk de technische problemen onder controle krijgen. Het gevecht kan zich zomaar in een driestrijd ontvouwen."