Winnaars en verliezers van F1 Grand Prix van Australië

Winnaars:

Over de voornaamste winnaar kan na de demonstratie van afgelopen zondag geen enkele twijfel bestaan. Voor de tweede maal in dit prille seizoen klonk het Monegaskische volkslied, gevolgd door de fraaie hymne van Italië. Even daarvoor had Charles Leclerc het hele veld met veel machtsvertoon naar huis gereden. Zaterdag kon Red Bull bij vlagen een bedreiging vormen en zat de potentie voor pole er - ook volgens Verstappen - in, maar zondag was er geen sprake van een gevecht. Daarvoor kende Red Bull te veel probleem en was Ferrari vooral te sterk. Leclerc wist een superieure race pace te koppelen aan een veel betere bandenslijtage, waarbij hij amper last had van graining. Dat hij aan het eind van zijn stints nog altijd met snelle rondetijden kon strooien, zegt alles: overmacht. Ferrari en Red Bull hebben allebei een snelle auto, maar de Scuderia heeft de balans en de basisafstelling beter voor elkaar. Dat het op drie uiteenlopende circuits meedoet voor de knikkers - en zelfs nog meer dan dat - belooft bijzonder veel goeds voor het steigerende paard.

Mocht deze rubriek vier plekken kennen, dan hadden Mercedes en McLaren allebei aan deze kant kunnen staan. Het merk met de ster werd nog altijd op immense achterstand gereden, maar toonde wel een teken van leven met beide auto's in de top-vier. Natuurlijk, de DNF van Verstappen hielp een handje, maar finishen blijkt een kunst op zich. Zo staat Mercedes in beide kampioenschappen doodleuk boven Red Bull. Toch gaat de voorkeur hier uit naar McLaren. Die formatie heeft het in de eerste raceweekenden nog zwaarder voor de kiezen gekregen dan Mercedes, maar bleek in Melbourne weer boven Jan. De remproblemen blijven een achilleshiel en in dat opzicht heeft de lay-out van het Albert Park een handje geholpen. Maar goed, twee auto's bij de eerste zes is toch een fraaie opsteker - ook voor thuisrijder Daniel Ricciardo. McLaren is door deze punten meteen weer best of the rest en zal hopen dat het seizoen na een valste start nu alsnog in gang is geschoten.

De reden dat Mercedes en McLaren niet allebei tot de winnaars behoren, luistert naar de naam Alexander Albon. De Thai heeft zondag een prachtige inhaalrace afgewerkt en die met P10 tot een goed einde gebracht. Het puntje dat hij daarvoor krijgt, is welkom voor het team van Williams. Ook dat team heeft het zwaar gehad. Zaterdag werd Albon gediskwalificeerd doordat er te weinig benzine in zijn FW44 zat voor een brandstofmonster en kwam de auto van Nicholas Latifi als een bouwpakket terug. Het beloofde weinig goeds: "Toen we op het circuit aankwamen en keken naar wat er mogelijk was in de race, waren we een beetje sip. We hadden het idee dat wat we ook zouden proberen, we sowieso negentiende of twintig zouden worden." Risico nemen en iets geks doen was dus het devies. Precies dat heeft Albon gedaan door 56 ronden op de harde band af te werken en pas in de voorlaatste ronde binnen te komen. Het paste dankzij 'talloze kwalificatierondjes' net, waardoor Albon lof verdient. Het eerste puntje na zijn F1-rentree is binnen.

Verliezers

Net als bij de winnaars laat ook de voornaamste verliezer zich raden. De combinatie Max Verstappen en Red Bull Racing is voor de tweede keer in drie races uitgevallen. Ditmaal zou het - afgaande op Helmut Marko - om een brandstoflek gaan, waardoor Verstappen zijn bolide in ronde 39 stil moest zetten. "Als je voor de titel wilt gaan, dan mogen deze dingen niet gebeuren", sprak de Limburger na afloop. Hij weet op basis van vorig jaar hoe belangrijk consistentie is. Toen kende hij slechts drie uitvalbeurten in het hele jaar (Baku, Silverstone en Monza) waarvan geen enkele door technisch malheur. Anno 2022 is het al rap mis en dat is des te pijnlijker doordat Ferrari op alle terreinen sterk lijkt. "We staan nu al behoorlijk ver achter in het kampioenschap. Vanaf nu moeten we eigenlijk voor Ferrari zitten en sneller zijn, maar dat zijn we op dit moment niet." Hij duidt ermee op twee andere problemen die nauw met elkaar samenhingen: de balans en een te hoge bandenslijtage. Als Verstappen ook maar een poging ondernam om de druk op te voeren, betaalde hij daar meteen een prijs voor met de linker voorband. Het toont aan dat Red Bull nog maar moeilijk een geschikte balans weet te vinden met de RB18 en precies dat markeert een belangrijk verschil met Ferrari. Het betekent dat er naast de betrouwbaarheid ook moet worden gewerkt aan de balans en niet te vergeten aan het gewicht van de auto. Werk aan de winkel dus in Milton Keynes...

Dat laatste geldt ook voor een team uit Silverstone, oftewel Aston Martin. De groene brigade heeft simpelweg een rampzalig weekend achter de rug Down Under. Wat Lance Stroll zaterdag bij Latifi deed, was al niet bijster handig en Sebastian Vettel verging het zo mogelijk nog minder. Hij werkte door corona pas zijn eerste race van het seizoen af en liet op vrijdag weten: "Dit voelt een beetje als te laat op school komen." Als we die analogie nog even doortrekken, had Vettel waarschijnlijk nog graag drie dagen gespijbeld. In Australië ging het namelijk voor geen meter. Stilvallen en een duur scooterritje op vrijdag, een crash en klaar in Q1 op zaterdag en nog eens een klapper op zondag. Als de wet van Murphy afgelopen weekend op iemand van toepassing was, dan was het wel op de viervoudig wereldkampioen. Na afloop liet hij optekenen dat het vanaf nu alleen maar beter kan. Dat klopt in essentie, al heeft Aston Martin ook dit jaar niet het wapentuig waar Vettel voor is gekomen. Hij zal zijn motivatie niet meteen goed doen.

Met Fernando Alonso kende er nog een meervoudig wereldkampioen tegenslag. De Alpine-coureur had zelfs op de eerste startrij kunnen staan, ware het niet dat een hydraulisch probleem er een stokje voor stak. De twijfelachtige eer gaat hier naar Carlos Sainz. Zijn uitvalbeurt is het enige smetje op een verder sublieme zondag voor Ferrari. Wie de race pace van de Scuderia heeft gezien, weet dat het in Australië een één-tweetje had kunnen zijn. Daarvoor had Sainz alleen te veel pech op zaterdag en ging hij zondag zelf de mist is. De eerste run van Q3 kwam niet op het bord te staan door een rode vlag en daarna kreeg Ferrari zijn F1-75 niet meteen aan de praat. Op zondag ging het mis bij de start en was Sainz na een uitstapje door het gras bij bocht 9 helemaal klaar. Het zijn ook voor hem kostbare punten die door het putje zijn gespoeld. Gezien het niveau waarop Leclerc nu acteert, moet je er niet op rekenen dat hij zomaar steken laat vallen. Iedere dag waarop je dat als concurrent wel doet, kan je dus duur komen te staan. Geluk bij een ongeluk is dat Sainz over twee weken revanche mag nemen, hoogstwaarschijnlijk voor uitzinnige Ferrari-fans in Imola.

F1-update: De uitvalbeurt van Verstappen, de verschillen tussen Red Bull en Ferrari en het miserabele weekend van Sebastian Vettel besproken