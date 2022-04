Na een moeizame start van het Formule 1-seizoen 2022 zat McLaren er het hele weekeinde in Australië uitstekend bij. Lando Norris kwalificeerde zich zaterdag op Albert Park als vierde en finishte de race een dag later als vijfde, één plek voor zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Door de dubbele puntenfinish is McLaren in het constructeurskampioenschap van de achtste naar de vierde plaats gestegen.

Norris blijft desondanks voorzichtig over de kansen van McLaren in de komende races. Volgens de Brit is het goede resultaat in Melbourne vooral te danken aan de lay-out van het circuit, aangezien het team geen grote upgrades bij zich had. “Al vanaf de eerste vrije training was de auto het hele weekend goed, dat is positief. Het geeft aan dat de wagen ook goede eigenschappen heeft”, antwoordt Norris op een vraag van Motorsport.com.

“Komende circuits zijn lastiger voor ons”

“Om vaker op deze posities te eindigen, moeten we blijven werken aan onze zwakke punten. Niet alle banen zijn namelijk zo vloeiend en snel als Albert Park. Dus dit zou wel eens een tijdje ons beste resultaat kunnen blijven, want we gaan nu naar een paar circuits waar we het misschien iets zwaarder zullen krijgen”, aldus Norris. De volgende Grand Prix is over twee weken op Imola, twee weken daarop racet de F1 in Miami. “Maar het team is gemotiveerd. Een dag als deze helpt natuurlijk enorm en houdt iedereen blij. Het is dus een goed resultaat voor het team”, besluit Norris.