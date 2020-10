Ferrari-junioren genieten van ‘onvergetelijke’ F1-test op Fiorano

Eerder deze week maakte Ferrari bekend dat Schumacher, Ilott en Shwartzman nog in 2020 hun debuut maken in een vrije training van de Formule 1. Schumacher en Ilott stappen op de Nürburgring in bij respectievelijk Alfa Romeo en Haas F1, terwijl inmiddels ook duidelijk is dat Shwartzman in Abu Dhabi instapt bij Alfa Romeo. Ter voorbereiding op die oefensessies belegde Ferrari een testdag met de SF71H uit 20218. Volgens technisch hoofd Marco Matassa van de Ferrari Driver Academy paste het trio zich snel aan aan de auto en ook gelooft men binnen de academie dat de testdag nuttig was ter voorbereiding op het rijden van een vrije training.

Van het trio had Schumacher voorafgaand aan de test al de meeste ervaring in een hedendaagse F1-bolide. De Duitser stapte voor de derde keer in, nadat hij na de GP van Bahrein van 2019 al testte voor Ferrari en Alfa Romeo. “Het was heel nuttig om weer te wennen aan alle procedures, die behoorlijk complex zijn, en ook met hoe een team op het hoogste niveau van de sport werkt”, zei Schumacher, die als leider in het Formule 2-kampioenschap nadrukkelijk in beeld is om in 2021 een plekje te veroveren in de F1. “Ik kan niet wachten om in Duitsland in de auto te springen en het wordt mooi om voor eigen publiek voor het eerst in een trainingssessie mee te doen. In het team lopen een aantal monteurs rond die met mijn vader gewerkt hebben, en dat gaat de dag nog specialer maken.”

Evenals Schumacher had ook Ilott al enige ervaring in een Formule 1-bolide, nadat hij vorig jaar een testdag afwerkte voor Alfa Romeo. Wel was het zijn eerste keer dat hij in een Ferrari F1-auto op Fiorano reed en die ervaring noemde hij ‘onvergetelijk’. “Vandaag kon ik de auto leren kennen, met slechts tien dagen te gaan tot mijn debuut tijdens een Grand Prix-weekend”, zei de Britse coureur. “Wat me opviel aan de SF71H was de aerodynamische efficiëntie, wat inhoudt dat je een hoeveelheid grip hebt die je in andere series niet hebt. Dan heb je ook nog het extreme vermogen van de motor en het onmiddellijke remmen.”

De derde Ferrari-junior die indruk maakt in de Formule 2 is Shwartzman. De jonge Rus debuteerde dit jaar in de F2 en werd voor zijn sterke seizoen beloond met zijn allereerste F1-test. Wat hem vooral opviel aan de F1-bolide was het enorme vermogen van een F1-krachtbron. “Als je optrekt, lijkt het vermogen maar niet te stoppen. De remmen zijn al net zo indrukwekkend: de auto stopt, terwijl het lijkt alsof het te laat is om de bocht te halen”, merkte Shwartzman na afloop van zijn vuurdoop op. “Buiten het rijden zelf was het ook bijzonder om met het team te werken. Ze zijn met veel en ze besteden aandacht aan ieder klein detail. Ze werken echt op een zeer hoog niveau. Dank aan iedereen die deze memorabele dag mogelijk heeft gemaakt.”

Met medewerking van Luke Smith