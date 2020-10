OTD: De laatste Formule 1-overwinning van Michael Schumacher

Waardoor de Chinese Grand Prix van 2006 echter het meeste tot de verbeelding spreekt is het feit dat het de 91ste en laatste overwinning van Michael Schumacher was. De Duitser had weliswaar drie weken eerder zijn afscheid van de Formule 1 aangekondigd, maar was met Fernando Alonso in een hevig gevecht om de titel verwikkeld. Voorafgaand aan de race in Shanghai – en met na China nog Japan en Brazilië te gaan – scheidden slechts twee punten de twee coureurs (Alonso 108 punten, Schumacher 106 punten).

Schumacher had weinig goede herinneringen aan China en dus dacht men bij Renault dat hun piloot Alonso de leiding in het kampioenschap wel even zou vergroten. Dat gevoel werd versterkt door een uitstekende kwalificatie van de Spanjaard die pole pakte, met teamgenoot Giancarlo Fisichella op P2 en Schumacher op een zesde startplek.

Voorafgaand aan de race had het hard geregend en ook bij de start was het nog flink nat, en dus startte het veld op de intermediates. Alonso behield zonder problemen de leiding, gevolgd door Fisichella die professioneel de rest van het veld ophield. Een slechte beslissing van Alonso tijdens zijn eerste pitstop – waarbij hij er voor koos om zijn nauwelijks versleten achterbanden niet te wisselen – zorgde echter voor de ommekeer. Al gauw werd de Spanjaard op zijn intermediates ingehaald door zijn Italiaanse collega en niet veel later ook door de inmiddels naar P3 opgerukte Schumacher,

Op een opdrogende baan waren het nu Fisichella op P1 en Schumacher op P2 die langzaam maar zeker wegliepen bij de rest van het veld. Alonso wisselde naar droogweerbanden, maar verloor nog eens veel tijd bij zijn tweede pitstop. De rechterachterband van de Renault-rijder ging er niet soepel op, wat het nog moeilijker voor hem zou maken om terug te komen bij Fisichella en Schumacher.

Die laatste kwam bij de volgende serie pitstops als sterkste uit de bus. Hij maakte een prima undercut op Fisichella en nam de leiding in de wedstrijd over. Schumacher weigerde in het verdere verloop van de race – ondanks enkele regendruppels – de leiding uit handen te geven en finishte uiteindelijk ruim drie seconden voor Alonso die Fisichella nog was gepasseerd.

Tekst gaat verder na de fotoserie

Slider Lijst Michael Schumacher 1 / 6 Foto door: Ferrari Media Center Michael Schumacher 2 / 6 Foto door: Ferrari Media Center Michael Schumacher 3 / 6 Foto door: Ferrari Media Center Pitstop Michael Schumacher 4 / 6 Foto door: Ferrari Media Center Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella en Michael Schumacher 5 / 6 Foto door: Sutton Images Podium: Michael Schumacher, Fernando Alonso en Giancarlo Fisichella 6 / 6 Foto door: Ferrari Media Center

Door de uitslag stonden Schumacher en Alonso nu in punten gelijk en de titelstrijd verplaatste zich naar Japan, waar de Duitser uitviel en Alonso won. In de laatste race van het seizoen in Brazilië viel het kwartje opnieuw Alonso’s kant op: de Spanjaard werd achter Felipe Massa tweede terwijl Schumacher niet verder kwam dan de vierde plaats en dus werd Alonso net als in 2005 tot wereldkampioen gekroond.

Schumacher zou, zoals aangekondigd, na Interlagos afscheid nemen. Hij keerde in 2010 met Mercedes terug in de Formule 1. In de drie seizoenen die volgden wist hij geen enkele overwinning aan zijn indrukwekkende totaal toe te voegen.

De 91 overwinningen van Michael Schumacher