Achterstand Red Bull en perspectief Verstappen, Doornbos analyseert

Terwijl Doornbos het voorbije weekend deels doorbracht op het TT Circuit Assen om gelukkigen mee te nemen in de tweezitter van MP Motorsport, kon Max Verstappen duizenden kilometers verderop een welkome opsteker noteren aan de Zwarte Zee. Na twee opeenvolgende uitvalbeurten hielp de champagne in Sochi wel wat om het chagrijn weg te spoelen.

Desondanks stemt een blikt op de WK-stand nog niet tevreden. Verstappen doet immers niet mee om derde te worden en een achterstand van 77 punten op Lewis Hamilton is ook vanuit Red Bull bezien teveel. "Red Bull hoort bij de top en hoort het Mercedes dus moeilijk te maken", concludeert Doornbos in gesprek met Motorsport.com. "Red Bull heeft in het verleden al bewezen dat ze samen viervoudig wereldkampioen kunnen worden. Dat is inmiddels wel zeven jaar geleden en Mercedes is sinds die tijd dominant, eigenlijk extreem lang voor F1-begrippen. Red Bull heeft z'n huiswerk tot dusver nog niet gedaan om dat te doorbreken."

Geen pure grootspraak van Marko

Dat hangt vanzelfsprekend samen met motorleverancier Honda, weet Doornbos ook. "Een achilleshiel van Red Bull blijft altijd dat ze geen autofabrikant zijn. De motoren moeten ze dus inkopen, daar hebben ze maar tot op zekere hoogte iets over te zeggen. Dat ligt veel meer in de handen van Honda." In dat opzicht waren de verwachtingen hooggespannen, maar blijkt er nog ruimte voor verbetering. "Ik vind dat Honda zich [in de voorbije jaren] goed heeft ontwikkeld qua betrouwbaarheid, maar ze misten nog wat performance. Nu zie je dat ze juist op zoek zijn naar die performance, maar verliezen ze aan betrouwbaarheid. Drie keer uitvallen is gewoon pijnlijk."

Dat brengt ons ook meteen bij de vraag of de combinatie Red Bull-Honda voorafgaand aan dit seizoen te hoog van de toren heeft geblazen of dat het simpelweg 'part of the game is'? Doornbos neigt persoonlijk naar het laatste. "Het hoort ook wel een beetje bij het spelletje hè. Helmut is trots op zijn team en ook positief. Ze hebben met Max een diamant op de grid in huis en ze hebben Honda natuurlijk, hij probeerde dat misschien wat op te hemelen. Maar als je puur kijkt naar de resultaten, even los van die twee uitvalbeurten in Italië, dan had Max qua punten ook wel de beste seizoensstart tot op heden. Het is dus niet helemaal gelogen."

De mogelijkheden richting 2021

Blijft overeind dat Hamilton met speels gemak op zijn zevende wereldtitel en op een extra record van Michael Schumacher afstevent. Doordat de reglementen stabiel blijven, ligt er in 2021 ook meteen een achtste titel voor het grijpen of kunnen Verstappen en Red Bull er dan meer tegenover zetten? "Je hebt in ieder geval de mogelijkheid om tokens in te zetten en ik verwacht vanuit Honda nog wel wat meer performance, dat moet trouwens ook. Daarnaast moeten Adrian Newey en zijn team aan de bak om kleine updates in de bestaande structuur te vinden." Alhoewel Doornbos reëel blijft en voor een echte omwenteling vooral naar 2022 kijkt, geeft de Rotterdammer de moed voor volgend jaar niet bij voorbaat op. "Ik zou volgend jaar nooit afschrijven, want er gebeuren genoeg gekke dingen in F1. Dit seizoen moeten we het uiteraard niet meer over de titel hebben, een paar races geleden eigenlijk al niet meer. Nu moeten we maar gewoon genieten van elk weekend op zich", zo luidt het afsluitende advies.

Bekijk hierboven het volledige item met Robert Doornbos over de huidige situatie bij Red Bull, de samenwerking met Honda en het toekomstperspectief van Max Verstappen. Deel twee van het gesprek met Doornbos verschijnt later deze week op GPUpdate.net en Motorsport.com.