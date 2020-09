Horner gaat in op clausule: "Verstappen zeker bij Red Bull in 2021"

In het vorige Red Bull-contract van Verstappen waren ook al clausules opgenomen, die naar verluidt samenhingen met een top-drie notering in het wereldkampioenschap. In de nieuwe arbeidsovereenkomst zijn ook weer bepaalde zekerheden ingebouwd, al is het maar omdat het contract van Honda als motorleverancier eind 2021 afloopt. Alhoewel alle hoofdrolspelers de kaken doorgaans stijf op elkaar houden over deze clausules, heeft Marko al wel uit de doeken gedaan dat het ditmaal samenhangt met een competitieve motor.

Na twee opeenvolgende uitvalbeurten en drie motorische DNF's in negen races is de clausule daardoor weer onder de aandacht gekomen. Kan Verstappen Red Bull verlaten als Honda de zaken niet snel voor elkaar krijgt? "Zoals iedereen weet is en blijft een contract tussen een coureur en een team altijd vertrouwelijk", reageert teambaas Christian Horner desgevraagd in de online persconferentie voor teambazen. Toch verschaft de Brit duidelijkheid: "Ik weet honderd procent zeker dat Max Verstappen volgend jaar in een auto van Red Bull Racing zit."

De Nederlander blijft dus, maar hoe zit dat met andere kopstukken in het team? Zo heeft Lawrence Stroll serieuze interesse in Adrian Newey getoond en is de Britse ontwerper al meermaals in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin. Ook op dat vlak kan Horner vanuit het Russische Sochi duidelijkheid verschaffen. "Adrian is al veertien jaar bij ons en voelt zich erg goed in het team. Hij heeft in de voorbije jaren weliswaar een stapje terug gedaan, maar hij is nog steeds enorm gemotiveerd. En ik kan bij deze zeggen: ook hij is volgend jaar absoluut nog bij het team, zonder enige twijfel", zo reageert Horner op een vraag van Motorsport.com.

Het plaatje voor volgend jaar is daarmee vrij duidelijk, al blijft de vraag overeind hoe het op de iets langere termijn zit. Het contract met motorleverancier Honda loopt eind 2021 af, waardoor er voor de periode daarna onzekerheid blijft. Toyoharu Tanabe werd daar namens het Japanse merk naar gevraagd, maar moest het antwoord schuldig blijven. "Ik ga bij Honda vooral over de technische aspecten en heb geen zicht op dergelijke gesprekken." Donderdag gaf Verstappen zelf al aan te hopen op een langer verblijf van Honda. Natuurlijk hoop ik dat ze doorgaan. Drie keer uitvallen is niet positief, maar dat hoef ik hen echt niet te vertellen, dat weten ze zelf ook wel. Verder zijn ze altijd heel actief en proberen ze alles zo snel mogelijk op te lossen."

