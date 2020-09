Marko niet bang voor vertrek Newey naar Aston Martin F1

De toekomst van Newey is al jaren een veelbesproken onderwerp in de Formule 1. Zo ging het geregeld over de focus van Newey op het F1-project. Of beter gezegd over het gebrek daaraan aangezien de Brit zich geregeld op andere projecten stortte, projecten buiten de koningsklasse. Dit jaar zou de ontwerper waarmee Red Bull in het verleden vele successen heeft behaald weer alle aandacht op de Formule 1 hebben, al betekent dat nog niet het einde van alle geruchten.

Sterker nog: naar verluidt ligt Aston Martin op de loer om Newey in te lijven. Des te meer omdat de man die voorafgaand aan het hybride tijdperk zo succesvol is geweest met Newey-auto's, Sebastian Vettel, volgend jaar bij dat team gaat rijden. Marko maakt zich echter geen zorgen over flirts tussen de Aston Martin-top en zijn ontwerper. "Newey rijdt zelf natuurlijk ook graag en hij heeft recent de gelegenheid gekregen om een Aston Martin te testen. Alleen heeft hij daarvoor bedankt", zegt Marko tegen Motorsport.com. Als we de Oostenrijker vervolgens concreet vragen naar eventuele pogingen van Lawrence Stroll om Newey weg te kapen, luidt de reactie: "Newey staat gewoon bij ons onder contract."

De 2020-creatie van Newey is overigens niet zijn beste strijdwapen gebleken. Max Verstappen en Alexander Albon hebben al meermaals geworsteld met de 'onvoorspelbare' RB16. Dat ook Honda steken laat vallen en de Nederlander al driemaal het slachtoffer van motorische pech is geworden, helpt ook niet mee. Des te meer omdat Verstappen zonder technisch malheur best had kunnen winnen op Mugello, aldus Marko. "We hebben aan Albon kunnen zien dat we qua snelheid zeer competitief waren. Bovendien zag de bandendegradatie er bij ons ook beter uit dan bij Mercedes. Max had dus een reële winstkans gehad." Het liep zoals bekend allemaal anders. Marko spreekt tegenover de ORF van "een turbulente race met jammer genoeg een slechte afloop voor ons." Die 'slechte afloop' betekent dat Verstappen inmiddels tegen een achterstand van maar liefst tachtig WK-punten aankijkt op Lewis Hamilton.

Met medewerking van Christian Nimmervoll

