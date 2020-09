Doornbos lovend: "Verstappen boven Red Bull-materiaal uitgestegen"

Het weekend van de Russische Grand Prix blijkt ook voor Doornbos ook persoonlijk een druk weekend te zijn. Hij combineert zijn taken als analist voor Ziggo Sport namelijk met 'werk' op de Gamma Racing Day. Alhoewel werk? Het draaien van rondjes in een Formule 1-tweezitter over het TT Circuit Assen valt allerminst een straf te noemen. Ook niet als de hemelsluizen boven de Drentse hoofdstad op zaterdagavond opengaan en Doornbos regenbanden onder zijn creatie van MP Motorsport krijgt gemonteerd.

Even daarvoor zat de voormalig F1-coureur dus nog in Hilversum, om vanuit de studio zijn analyse te geven van de kwalificatie in Rusland. Na de demorondjes in Assen laat Doornbos aan Motorsport.com weten dat de F1-actie op het Sochi Autodrom hem best kon bekoren, net als het sterke optreden van Verstappen. "Een waanzinnige prestatie van Max. We weten namelijk allemaal dat dit op papier een lastig circuit is voor de Red Bull-Honda combinatie."

Dat Verstappen uitgerekend op dat circuit in staat is gebleken om de Mercedessen te splitten - Sochi is immers bij uitstek Mercedes-land - zegt volgens Doornbos veel over de prestatie van Verstappen, als ook over de omstandigheden die hij optimaal heeft benut. "Hij heeft maximaal geprofiteerd van Valtteri Bottas, die hem een slipstream gaf op weg naar bocht twee. Dat leverde Max gewoon drie tienden van een seconde op, zoiets zie je ook meteen op je dash. Dan weet je eigenlijk al 'it is in the bag'. Daarna verbeterde hij zich in die andere sectoren ook nog."

"Dat is trouwens iets wat we vaker zien bij Max, dat hij boven het materiaal uitstijgt. Hij zit bij Red Bull ook in een positie waarin hij compromissen moet sluiten. Mighty Mercedes heeft de power, het vermogen, de downforce, de grip, gewoon alles. Red Bull mist dat af en toe, waardoor Max voor een compromis moet kiezen en soms met iets minder downforce moet rijden. In die zin stijgt hij wel boven zichzelf uit en geeft hij Albon ook even 1.2 seconde aan de broek." Naast Verstappen verdient ook Lewis Hamilton lof voor zijn fenomenale pole-ronde en vooral voor zijn mentale veerkracht. "Ik denk dat Hamilton ook boven zichzelf is uitgestegen, ja. Hij had pech in Q1, pech in Q2 en niet alleen pech maar zelf ook wat foutjes gemaakt. Dat zien we trouwens niet vaak bij de zesvoudig wereldkampioen, maar goed: dan even zo'n ronde..."

Rest de vraag wat er zondag in het verschiet ligt voor Verstappen. De negenvoudig Grand Prix-winnaar gaf zelf al aan 'geen herhaling van Silverstone' te verwachten, al dicht Doornbos hem best winstkansen toe. "Vanaf pole word je normaal gesproken opgevreten op dit circuit", weet de analist uit het verleden. "Hamilton heeft zich er denk ik al bij neergelegd dat het een hele lange zondag wordt op die banden, al mag je hem nooit uitvlakken." Blijft overeind dat Doornbos vooral naar Bottas kijkt als grootste tegenstander voor Verstappen. "Op papier lijkt nu alleen Bottas een gevaar voor de winst. Maar die kan hij wel hebben, dat heeft hij al meerdere malen bewezen. In dat opzicht kan Max rustig slapen." Ongeacht de uitkomst verheugt de Rotterdammer zich sowieso op een vermakelijke race, hetgeen in Sochi niet altijd het geval is geweest. "Maar die zondagen tot nu toe echt leuk dit seizoen, genieten."

Bekijk hierboven het hele interview met Robert Doornbos in Assen. Over de kwalificatie in Rusland, de winstkansen van Verstappen en de verschillende strategieën.