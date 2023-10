OTD: De laatste Grand Prix-zege van Michael Schumacher

Het seizoen 2006 was een bijzonder jaar voor Michael Schumacher en het Ferrari-team. De Duitse coureur streed om het kampioenschap met zijn rivaal Fernando Alonso, die destijds voor Renault reed. Het was een intens seizoen met veel ups en downs en elke race telde mee in de strijd om het kampioenschap. Bovendien maakte de recordkampioen in Monza bekend dat hij na dat jaar ging vertrekken bij Ferrari om zijn helm aan de wilgen te hangen. Het was dus de laatste kans voor de succesvolle combinatie om nog een titel te halen.

Een belangrijke race in de titelstrijd werd op het Chinese circuit van Shanghai afgewerkt. De zestiende race van het seizoen stond daar op het programma en Schumacher bevond zich in een positie dat winnen een must was. Hij moest punten goedmaken op Alonso om zijn kans op een achtste wereldtitel te behouden. Het weekend begon echter niet goed. De Duitser had in de kwalificatie het niet voor elkaar gekregen om in de top-vijf te komen en moest als zesde aan de race beginnen. Tot overmaat van ramp greep Alonso de pole, waardoor direct duidelijk was dat de Ferrari-coureur een inhaalrace te wachten stond.

Hier rijdt Schumacher nog achter de Renaults, maar dat bleef niet zo Foto: Sutton Images

Op zondagmorgen kwam het met bakken uit de hemel en de coureurs moesten de race beginnen op een natte baan. Dat was op papier voordelig voor de Michelin-man Alonso, terwijl Schumacher met het Bridgestone-rubber juist de nadelen ervaarde. Het duurde ook even voordat de Ferrari-coureur stappen kon zetten, want pas in ronde acht passeerde de Duitser zijn voormalige teamgenoot en Honda-rijder Rubens Barrichello, om zes ronden later de teamgenoot van de Braziliaan Jenson Button te passeren. Kimi Raikkonen werd het volgende slachtoffer, al was dat voor Schumacher een cadeautje. Een mechanisch probleem gooide roet in het eten van de toenmalige McLaren-coureur, die na de race nog verklaarde het idee te hebben te kunnen winnen.

Met de uitvalbeurt van Raikkonen lag de weg voor Schumacher richting de beide Renaults open. De toen 37-jarige Duitser kon volop profiteren van de opdrogende baan, waar Alonso en teamgenoot Giancarlo Fisichella grote moeite mee hadden. De teamgenoten gleden over de baan heen, raakten meerdere keren zelfs naast het asfalt, en verloren heel veel tijd. Alle drie de rijders kozen ervoor om langer op de regenbanden door te rijden en de stop naar droogweerbanden uit te stellen. Dat leverde voor Alonso nog meer problemen op, de Spaanse coureur werd tot overmaat van ramp gepasseerd door Fisichella. Een ronde later sloeg ook Schumacher toe en ging vol in de achtervolging op de Italiaan Fisichella.

Michael Schumacher op weg naar zijn laatste zege Foto: Ferrari Media Center

Zoals wel vaker gokten de achterhoedeteams als eerst op de droogweerbanden en gingen vroeg de pits in voor vers rubber. Toen eenmaal duidelijk werd dat die keuze de betere was, besloten ook de voorste rijders naar binnen te gaan. Van de top-drie was Alonso de eerste, die al tegen een aardig gat aan keek richting Schumacher. De stop van de Spanjaard verliep echter desastreus, de wielbout van een van de nieuwe banden kreeg de pitcrew niet goed bevestigd en daardoor duurde de stop maar liefst negentien seconden.

Fisichella en Schumacher volgden een paar ronden later en waren daarmee de laatsten die de overstap maakten. Hun stop verliep wel goed en kwamen dan ook ruim voor Alonso de baan weer op. Fisichella kwam nog voor zijn Ferrari-tegenstander de baan op, maar Schumacher reageerde razendsnel op een foutje van de Renault-coureur door met twee wielen over het natte gas te gaan voor een inhaalactie. Schumacher reed daarna ver van zijn naaste belager vandaan, die niet veel later ook Alonso liet passeren. De Spanjaard had na zijn pech bij de pitstop weer de snelheid gevonden. Sterker nog, de Renault-rijder noteerde de ene na de andere snelste ronde en naderde zijn grote kampioensconcurrent. Uiteindelijk hield Schumacher nog een drietal seconden voorsprong en dat werd goed gevierd door de coureur en zijn team. Daar hadden ze alle reden voor, want niet alleen werd er gewonnen, maar ook het gat in het kampioenschap was helemaal gedicht.

De zege bleek onderaan de streep niet voldoende voor de achtste titel, mede dankzij een dramatische uitvalbeurt een race later in Suzuka ging dat feest niet door. Wel zullen de Schumacher-fans 1 oktober 2006 niet snel vergeten, de dag dat hun held voor de laatste keer een Grand Prix wist te winnen.