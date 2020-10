Red Bull spendeerde minder geld door deal met Honda

Uit de nieuwste documenten van Red Bull Racing blijkt dat men vorig jaar zo’n 261,2 miljoen euro heeft uitgegeven. Dat is 2,5 miljoen euro minder dan een jaar eerder, toen het team nog 263,8 miljoen euro aan uitgaven noteerde. De daling komt na enkele seizoenen waarin de uitgaven juist flink gestegen waren. De cijfers geven duidelijk weer dat het team vorig jaar geswitcht is van Renault naar Honda. Het betaalde Renault een flink bedrag voor het gebruiken van de motoren terwijl de renstal nu in feite een fabrieksteam is van Honda.

Ondanks dat gaat Red Bull net als concurrenten Mercedes en Ferrari een flinke herstructurering tegemoet in de komende maanden. Vanaf begin volgend jaar moeten de teams voldoen aan het nieuwe financiële reglement met daarbij ook de invoering van het budgetplafond in 2021. Met de huidige wisselkoers en het budgetplafond van 145 miljoen dollar daalt het budget van Red Bull ongeveer naar 123 miljoen euro, hoewel er nog veel uitzonderingen opgenomen zijn in het budgetplafond.

De inkomsten van RBR zijn over het algemeen stabiel gebleven in 2019 met een kleine stijging van 269,9 miljoen euro naar 270,3 miljoen euro in 2019. Het team eindigde beide jaren op de derde plaats in het wereldkampioenschap waardoor het bedrag van de Formule 1-organisatie hetzelfde bleef. Uiteindelijk noteerde het bedrijf een bescheiden winst van 680.000 euro, ten opzichte van de 1,0 miljoen euro van een jaar eerder.

Het beschouwen van de cijfers van het team is altijd gecompliceerd vanwege de relatie met moederbedrijf Red Bull Technology, dat het personeel levert met betrekking tot het ontwerp en de bouw van de wagen. Teambaas Christian Horner heeft echter altijd volgehouden dat de RBR-cijfers verband houden met het daadwerkelijke bedrag van het runnen van een F1-team. Red Bull Technology wordt in dit verband gezien als een leverancier. Dit bedrijf doet ook zaken met AlphaTauri, maar ook met Aston Martin en het Valkyrie-project.

De algemene cijfers van Red Bull Technology, waar ook de hierboven beschreven cijfers van Red Bull Racing onder vallen, laten zien dat de inkomsten flink gegroeid zijn (346 miljoen euro in 2018 naar 372,1 miljoen euro in 2019) terwijl de kosten ook groeiden (293,1 miljoen euro in 2018 naar 306 miljoen euro een jaar later). De winst van Red Bull Technology daalde in 2019 naar 8,8 miljoen euro ten opzichte van 11,1 miljoen euro een jaar eerder. De financiële bijdrage van het Oostenrijkse moederbedrijf Red Bull GmbH, die buiten het sponsorschap en de F1-inkomsten om gaat, werd in 2019 gereduceerd naar 69,4 miljoen euro ten opzichte van 75,7 miljoen euro in 2019.

Het personeelsbestand van Red Bull Technology is de afgelopen vier jaar gestaag gegroeid van 758, 793, 809 naar 966 in 2019. Red Bull Racing heeft zelf slechts 59 mensen op papier staan. In zijn notities, die afgetekend werden voordat het budgetplafond officieel ingevoerd werd, benadrukte Horner de noodzaak om kosten te drukken. “De directie beschouwt sportieve prestaties, de stand in het kampioenschap en een gecontroleerde portefeuille als de belangrijkste indicatoren voor het bereiken van strategische doelstellingen”, schreef Horner. “De kosten blijven onder controle en het team werkt nauwkeurig aan de aanpassingen die nodig zijn voor het financiële reglement dat vanaf 2021 van kracht is.”

Met medewerking van Adam Cooper