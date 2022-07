Na acht opeenvolgende constructeurstitels is de kans groot dat Mercedes daar dit jaar afstand van moet doen. Het Duitse fabrieksteam heeft nog geen wedstrijd kunnen winnen in 2022 en dat is te wijten aan de problemen die het tot dusver is tegengekomen met de W13. Sinds enkele races lijkt de renstal de situatie rond porpoising en bouncing echter beter onder controle te hebben en dat heeft geresulteerd in een reeks sterke wedstrijd. Al vijf wedstrijd op rij heeft er minimaal één Mercedes op het podium gestaan, terwijl de race pace in met name Silverstone uitstekend was. Afgelopen weekend boekte Mercedes het beste resultaat van het seizoen tot nu toe door met twee auto's op het podium te eindigen.

Daar waar het in de races inmiddels een stuk beter gaat dan eerder in het seizoen, gaat het in de kwalificaties nog altijd behoorlijk moeizaam. In Frankrijk was dat niet anders: Lewis Hamilton klokte in Q3 weliswaar de vierde tijd, maar hij gaf maar liefst negen tienden van een seconde toe op polesitter Charles Leclerc. Teamgenoot George Russell was nog iets trager en bemachtigde de zesde startplek. Komend weekend staat de GP van Hongarije op het programma en op de krappe Hungaroring is de kwalificatie van groot belang wegens de weinige inhaalmogelijkheden op het circuit. Het leidt tot enige zorgen bij James Vowles, hoofdstrateeg van Mercedes.

"We staan nog niet waar we moeten staan om te winnen en dat geldt vooral qua kwalificatiesnelheid. Hongarije gaat die zwakke plek in zekere zin blootleggen", verwacht Vowles van de laatste race voor de zomerstop. "We zijn realistisch en we hebben stappen vooruit gezet. Ik kan progressie zien en we kunnen progressie zien in hoe we in de komende races vooruit kunnen komen, maar in Boedapest moeten we realistisch zijn. We hebben een sterke auto voor de race, maar we zijn mogelijk niet in staat om dat in de gegeven omstandigheden volledig te benutten. We moeten het beter doen dan we tot dusver hebben gedaan om ervoor te zorgen dat we de auto kwalificeren op de plek waar die thuishoort, richting het front."

Goede race pace belangrijker dan kwalificatiesnelheid

Hoewel een minder goede startpositie op krappe circuits als de Hungaroring een nadeel kan zijn, is Mercedes er niet per se rouwig om dat de snelheid in de races beter is gebleken dan in de kwalificatie. "Het is een valide observatie en iets wat het hele jaar al zo is, hoewel dat niet per se de bedoeling was. We hebben de achterstand in de kwalificatie niet gepland, maar de realiteit is dat we momenteel veel liever een snelle auto hebben in de race", legt Vowles uit. "De race duurt meer dan 50 ronden en een auto die in alle ronden competitief is, geeft je kansen. Meestal zijn we in staat geweest om weer naar voren en een sterke positie te komen tijdens de race. Dat gezegd hebbende zouden we graag competitiever zijn in de kwalificatie. Er zullen circuits als de Hungaroring zijn die voor ons problemen gaan veroorzaken. We moeten echt zorgen dat we er staan en dat er niet enkele andere teams tussen onszelf en Ferrari en Red Bull staan."

Video: James Vowles blikt namens Mercedes terug op Frankrijk en vooruit naar Hongarije