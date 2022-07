AlphaTauri wil met punten goed gevoel opdoen richting zomerstop

AlphaTauri en voorloper Toro Rosso hebben altijd onderdeel uitgemaakt van de middenmoot in de Formule 1, maar toch scoort het team op zeer regelmatige basis punten. Ook in 2022 begon de Italiaanse renstal solide met vier opeenvolgende puntenfinishes, maar daarna is de klad erin gekomen. In de daaropvolgende acht races scoorden Yuki Tsunoda en Pierre Gasly allebei nog één keer punten, in zes andere races bleef AlphaTauri puntloos - waaronder de laatste vier races op rij. De laatste keer dat het team zo'n reeks neerzette, was in 2018. Voor een langere reeks moeten we zelfs terug naar 2012, toen Daniel Ricciardo en Jean-Eric Vergne maar liefst negen races op rij puntloos bleven.

Met de zomervakantie in het vooruitzicht krijgen Gasly en Tsunoda in Hongarije nog één kans om punten te scoren. De Fransman weet dat dit belangrijk is voor de moraal binnen AlphaTauri. "De zomerstop komt eraan na deze race en dus zou het goed zijn om met een goed resultaat op vakantie te gaan. Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor het hele team", zegt Gasly in zijn vooruitblik op de race op de Hungaroring. Tsunoda kan dat beamen. "Ik wil goed presteren, want de zomerstop die volgt is een stuk aangenamer als je er net voor nog punten gescoord hebt."

Meer tijd nodig om upgrades te beoordelen

In Frankrijk introduceerde AlphaTauri een fors pakket met upgrades voor de AT03. Met die upgrade wil het team de coureurs voorzien van meer downforce, wat weer tot betere rondetijden en meer punten moet leiden. "Op vrijdag leverde de upgrade goede prestaties, maar op zaterdag en zondag konden we niet het maximale uit het pakket halen", erkent Gasly over de verrichtingen van hem en zijn team in Le Castellet. Wel werd er in Frankrijk het nodig geleerd over de nieuwe onderdelen, een proces wat in de komende week wordt voorgezet. "We hebben iets meer tijd nodig om het pakket te evalueren, maar er zit natuurlijk een limiet aan hoeveel je in een paar dagen kan doen. Ik weet echter dat onze engineers naar alle data gaan kijken, zodat we in de vrijdagse trainingen in Hongarije wat meer dingen kunnen proberen."

Aan de andere kant van de garage vindt Tsunoda dat er potentie zit in de upgrade van AlphaTauri, maar hij stelt dat het incident met Esteban Ocon een stokje stak voor een goed oordeel hoe het pakket zich houdt in de race. "In de vrije trainingen op vrijdag zag ik duidelijk tekenen van verbetering en ik was tevreden met mijn kwalificatie, het halen van Q3 voelde als progressie", aldus de Japanner. "Mijn race werd echter geruïneerd toen Ocon mij raakte. Ik probeerde wel door te gaan, maar uiteindelijk was de schade te groot en moest ik uitvallen. Het betekende ook dat het moeilijk was om de veranderingen aan de auto over een race-afstand te beoordelen."