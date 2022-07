Alpine: "Goed op weg om met P4 seizoensdoelstelling te behalen"

Alpine kende afgelopen weekend een goede thuisrace op Paul Ricard. Fernando Alonso sloot de Franse Grand Prix af op een keurige zesde positie en ook teamgenoot Esteban Ocon eindigde in de punten. Dat was voldoende voor de Franse renstal om de vierde positie in het kampioenschap voor constructeurs alleen in handen te nemen. Voorafgaand aan de race in Le Castellet moest Alpine die eer nog delen met McLaren. Die vierde positie in het constructeurskampioenschap is bovendien belangrijk voor het team, dat zichzelf voor het seizoen ten doel had gesteld om die positie aan het einde van het jaar in handen te hebben.

In de aanloop naar de dertiende race van 2022 en de laatste voor de zomerstop kan teambaas Otmar Szafnauer dan ook concluderen dat het er rooskleurig uitziet voor Alpine. "We zijn in goede positie om onze doelstelling voor het seizoen, namelijk P4 bij de constructeurs, te bereiken. We hebben geregeld de vierde snelste auto, hoewel we dat niet zo vaak hebben laten zien als we hadden gewild", zegt de Roemeense Amerikaan. "Dat gezegd hebbende, leren we veel over de auto en ontwikkelen we die op hoge snelheid, wat mogelijk is dankzij het harde werk van iedereen binnen het team in zowel Enstone en Viry. Op die manier boeken we progressie richting het front. Ik ben er heilig van overtuigd dat we onze doelstellingen tegen het einde van het seizoen bereikt hebben."

Emotionele terugkeer in Boedapest voor Ocon

De laatste uitdaging voor de welverdiende zomervakantie is de Hongaarse GP. Vorig jaar boekte Alpine daar een groot succes, want Ocon schreef de race destijds op zijn naam. Het was de eerste F1-zege voor de Fransman, maar ook voor het Franse team. "Ik hou echt van het circuit en het is een van mijn favorieten, maar niet alleen omdat ik hier gewonnen hebben!", blikt Ocon vooruit op de race. "Ik voel me goed en het wordt zeker emotioneel om terug te keren in Boedapest, ik voel de herinneringen van vorig jaar al terugkomen. Dat was echter vorig jaar, we moeten als team volledig gefocust zijn om weer een solide weekend af te leveren. Het wordt belangrijk om aan de zomerstop te beginnen met het gevoel dat we P4 bij de constructeurs stevig in handen hebben. We weten dat het moeilijk wordt, maar we hebben het team en de tools om dat te kunnen."

De Hungaroring was niet alleen de plaats van handeling voor de eerste F1-zege van Ocon, maar ook die van teamgenoot Alonso. Negentien jaar geleden was de Spanjaard namens Renault de sterkste, waardoor hij de jongste F1-winnaar ooit werd. De tweevoudig wereldkampioen kijkt uit naar de race in Hongarije en denkt dat er een prima resultaat te behalen valt. "We hebben laten zien dat we op de posities in de top-zeven kunnen mikken als we een probleemloos weekend hebben. Dat is voor ons dus een realistisch doel, want in de race [in Frankrijk] reden we redelijk comfortabel op die posities."