Mercedes legt jong Chinees racetalent vast

Cui rijdt al karts sinds hij zes jaar oud was, nadat zijn vader – eveneens coureur – een kart voor hem had gekocht. Hij begon op jonge leeftijd mee te doen aan kleine lokale wedstrijden, maar al snel wachtte het serieuzere werk. In 2016 eindigde hij als tweede in de Chinese Rotax-serie.

In de loop van de volgende seizoenen begon Cui ook buiten China races te rijden. Zo behaalde hij in 2018 en 2019 podiumplaatsen in Italiaanse nationale evenementen, WSK Open Cup, WSK Final Cup, de ROK Cup Superfinal en WSK Euro Series in de klassen 60 Mini en Mini ROK. Vorig jaar behaalde hij een tweede plaats in de OK Junior-klasse van de Andrea Margutti Trophy en hij won races in de 60 Mini van de WSK Champions Cup. Tot slot stond hij ook in de 2020 Florida Winter Tour (Mini ROK) op het podium.

Cui blijft dit jaar met Kart Republic (Argenti Motorsport) uitkomen in de OK Junior-klassen. Gwen Lagrue is bij het F1-team van Mercedes verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma en blij met de komst van Cui. “We zijn er trots op dat we jonge coureurs uit verschillende landen en met verschillende achtergronden kunnen helpen bij hun opmars in de autosport. Yuanpu heeft zeker onze aandacht getrokken en heeft tijdens zijn kartcarrière tot nu toe veelbelovende dingen laten zien. Hij is het beste karttalent uit China en er is nog geen Chinese F1-coureur geweest, dus we kijken ernaar uit om te zien hoe Yuanpu zich ontwikkelt en om hem te helpen hogerop te komen op de raceladder.”