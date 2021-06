Organisatie Italiaanse Grand Prix rekent op volle tribunes

In verband met de coronapandemie zijn grootschalige publieksevenementen op dit moment nog verboden in Italië, maar de Italiaanse regering komt mogelijk begin juli met versoepelingen. De ACI wil echter niet zo lang wachten en heeft een plan gepresenteerd waarbij de tribunes voor de Italiaanse Grand Prix voor 70 tot 80 procent gevuld zullen zijn. Daarbij wordt op de tribunes een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde toeschouwers en bezoekers die nog niet zijn ingeënt, maar wel een sneltest willen ondergaan. De ‘gevaccineerde’ tribunes zouden voor 100 procent gevuld kunnen worden, terwijl de tribunes voor mensen met een sneltest een bezettingsgraad krijgen van 50 procent.

Het Autodromo Nazionale Monza heeft capaciteit voor ruim 118.000 personen en is gelegen in een park. Juist die ligging maakt het volgens de organisatie mogelijk om verschillende bubbels met eigen ingangen en faciliteiten te creëren voor toeschouwers met en zonder vaccinatie.

De organisatie heeft haast met de plannen en wil niet wachten op het regeringsbesluit van juli, omdat de voorbereidingen flink wat tijd in beslag nemen. Bovendien zou de ACI de WEC-race op Monza – in het weekend van 17 en 18 juli – willen gebruiken om met het plan te experimenteren. Mocht de overheid begin juli groen licht geven voor meer bezoekers bij evenementen dan is er nauwelijks tijd om die test voor te bereiden.

Wil jij naar de Grand Prix van Italië? Bekijk hier alle ticketmogelijkheden

Publiek bij F1-races in Nederland en Oostenrijk

De organisatie van de Nederlandse Grand Prix gaat er nog steeds van uit dat de tribunes in Zandvoort begin september gewoon vol zullen zitten. En in Oostenrijk heeft men dan weer een slimme truc bedacht om tijdens de Grand Prix van Stiermarken en Oostenrijk (eind juni, begin juli) meer toe te laten mensen dan eigenlijk is toegestaan.