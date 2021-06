Arrows F1-auto van Jos Verstappen te koop aangeboden

De Belgische handelaar in oude Formule 1-wagens Officina Caira heeft deze auto namelijk te koop staan. Het gaat om precies te zijn om de Arrows A21 met chassisnummer 02. Er zelf een stukje mee rijden is op het moment niet mogelijk. Het gaat om een zogenaamde 'rolling chassis'. De Supertec V10-motor die destijds achterin lag, en versnellingsbak ontbreken dus.

Navraag door Motorsport.com Nederland leert dat deze auto door Jos Verstappen is gebruikt in de Grand Prix van Brazilië, waarin hij als veertiende vertrok en als achtste aan de finish kwam. Door een diskwalificatie van McLaren-coureur David Coulthard, die met een illegale voorvleugel reed, werd dat uiteindelijk nog een zevende plek. Teamgenoot Pedro de la Rosa reed vijf Grands Prix met chassisnummer 02: de GP’s van San Marino, Monaco, de Verenigde Staten, Japan en Maleisië. Alleen in Japan kwam de Spanjaard aan de finish: als twaalfde. Bij elf andere races diende het chassis als reservewagen.

Interesse? De wagen kan op afspraak worden bewonderd in de werkplaats van Officina Caira in België. Aan de Arrows A21 hangt een prijskaartje van 155.000 euro. Voor 45.000 euro meer heb je er een pakket reserve-onderdelen bij. Deze bedragen zijn overigens exclusief btw.

Jos Verstappen in actie met de Arrows A21 tijdens de GP van Brazilië. Foto: Motorsport Images