Mercedes CEO ontkent vete Wolff: "Toto en ik zijn heel close"

Enderzijds is er de toekomst van Mercedes in de Formule 1, die door het uitblijven van een nieuw Concorde-akkoord nog niet helemaal zeker is. Anderzijds is er ook de ambitie van Toto Wolff, die door sommigen al als opvolger van Formule 1-baas Chase Carey werd gezien, of zelfs als teambaas van het Aston Martin-team van zijn vriend Lawrence Stroll.

Een conflict met Kallenius zou aan de basis liggen van een eventueel vertrek van Wolff bij Mercedes, maar volgens de CEO van het Duitse merk is daar geen sprake van. "Niet alles wat je leest is waar", vertelde Kallenius aan Sky. "Toto en ik zijn heel close en we spreken elkaar vaak. Ik ben heel blij dat ik hier ben om het team te steunen na al het harde werk dat ze deze winter hebben verricht."

Kallenius ziet de toekomst van Mercedes in de Formule 1 rooskleurig in omdat aan enkele voorwaarden van het merk zal worden voldoen om verder te blijven gaan: het verminderen van de kosten en de missie om CO2-neutraal te worden. "Dat zijn twee zaken die heel belangrijk zijn voor de toekomst van de Formule 1", legt Kallenius uit. "Er is al veel werk verricht om de kosten te drukken en daar hebben we een belangrijke rol in gespeeld. Dit zal de sport financieel meer robuust maken."

"Anderzijds hebben we in de Formule 1 de beste hybridetechnologie in de wereld. Dat kunnen we samen doortrekken om een CO2-neutrale sport te worden. We hebben een stappenplan voorgesteld om de sport duurzamer te maken, zoals financieel als qua uitstoot. Dat is goed voor de toekomst van de F1, en ook voor die van Mercedes in de F1."