Gasly: "Team droeg me na tien ronden op om te stoppen"

De coureur van AlphaTauri kreeg al na tien ronden vanaf de pitwall te horen dat zijn remmen er door de hitte aan dreigden te gaan en dus werd hem bevolen om de pits op te zoeken en de auto stil te zetten. Gasly reed op dat moment op de twaalfde plaats en dus buiten de punten, maar hij weigerde zich bij de beslissing neer te leggen en vroeg het team om het nog één ronde aan te kijken. In die ronde wist Gasly de temperatuur van de remmen binnen de limiet te houden en dus krijg hij toestemming om door te rijden, met uiteindelijk dus een zevende plaats en zes punten als gevolg.

“We waren echt zo dichtbij een opgave van de auto”, liet de Franse coureur na afloop van de race weten. “Het team vroeg me in de tiende ronde naar binnen te komen. Mijn rempedaal was compleet vlak en de temperaturen rezen de pan uit, maar ik vroeg om nog één ronde. Ze zeiden ‘oké, probeer het maar.’ Ik bleef dus buiten, het werd beter en ik finishte op P7. We waren dus één ronde verwijderd van een uitvalbeurt en in de volgende ronde bleef ik doorgaan en wist ik zelfs wat punten te verzamelen.”

Gasly maakte in Spielberg handig gebruik van uitvalbeurten vlak voor hem, zoals die van Daniel Ricciardo en Lance Stroll. “Ik denk dat we meteen hadden getekend als iemand ons aan het begin van het weekend had gezegd dat we zondag zevende zouden worden. We wisten dat het een hele uitdaging zou worden tegen Renault, McLaren en Racing Point, maar uiteindelijk bleven we tot het einde uit de moeilijkheden en we hadden een paar goede duels en dus een paar punten.”

Gasly’s teamgenoot Daniil Kvyat bereikte de finish niet, hij viel uit met een lekke band.