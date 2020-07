Wolff over teamorders bij Mercedes: "Doe niet zo paranoïde"

Het Mercedes-duo leidde de openingsrace van 2020 op Spielberg, maar kreeg al vrij snel over de boordradio te horen dat er problemen waren met de versnellingsbakken van beide bolides en dat ze moesten proberen om van de kerbstones af te blijven.

Bottas kreeg daarbij onder andere de melding ‘Urgent Chassis Default Two One”. Die boodschap doet herinneringen opborrelen aan de beruchte order ‘Multi 21’, die Red Bull in 2013 tijdens de Grand Prix van Maleisië aan Sebastian Vettel en Mark Webber communiceerde. De leidende Webber in auto #2 kreeg toen te horen dat hij voor de #1-wagen van Vettel naar de streep mocht rijden, maar de Duitser negeerde die order en besloot in de aanval te gaan en naar de winst te rijden.

Desgevraagd verwees Mercedes-teambaas Toto Wolff het verhaal over een nieuwe Multi 21 naar het rijk der fabelen. “Doe niet zo paranoïde. Dit heeft niets te maken met Multi 21. We hebben nog nooit zoiets gedaan tenzij er een probleem met de auto was. We zouden nooit ingrijpen in een gevecht in de eerste races van het seizoen. Ze waren volledig vrij om met elkaar te strijden.”

De aanwijzingen waren dan ook puur bedoeld als advies, vervolgt Wolff. “Wat we deden is wat we eigenlijk altijd doen met beide auto’s. We gaven ze het advies om van de kerbs af te blijven. En omdat er op een gegeven moment geen echte concurrentie meer was, konden we de motoren terugschroeven. Er waren geen, nul teamorders. Niet verborgen, niet subtiel en ook niet direct.”

Wel overwoog Mercedes om even in te grijpen toen bekend werd dat Hamilton een tijdstraf van vijf seconden zou krijgen voor zijn aanrijding met Alex Albon. De pitcrew speelde even met het idee om Hamilton aan Bottas voorbij te laten gaan en de Engelsman zo de kans te geven om een gaatje op te bouwen waarmee hij de tweede veilig zou kunnen stellen, maar dat bleek te gecompliceerd. “Met alle data achteraf hadden we misschien P3 kunnen veiligstellen. We hebben het daarover gehad, maar dat wordt dan toch een rommeltje", sluit Wolff de discussie af.