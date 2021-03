McLaren ‘verrast’ dat F1-rivalen niet voor truc met diffuser kozen

Afgelopen weekend verscheen McLaren met een unieke diffuser aan de start van de wintertest in Bahrein. Met het ontwerp hoopt het in Woking gevestigde team wat van de downforce terug te vinden die verloren is gegaan door de nieuwe regels voor de vloer en de diffuser. De hoogte van de scheidingsgangen van de diffuser is met 50 millimeter teruggebracht, maar McLaren heeft een manier gevonden om de uitloop van de vloer aan de achterkant te verlengen. Daardoor is er meer ruimte voor deze uitstekende elementen. Volgens technisch directeur Key probeert het team geen maas in de reglement te benutten, maar is er gekozen voor een ‘normaal’ concept.

“Het is een normaal ontwerpidee en eigenlijk denk ik dat we een beetje verrast zijn dat we mogelijk het enige team zijn met dit idee”, vertelde Key. “Het is slechts een van de vele kenmerken van een gebied dat voor dit jaar is veranderd. Je hebt een bepaalde regel van een doorlopend oppervlak in dat gebied binnen de Y250-positie, dat aan weerszijden van de middellijn van de auto zit. De kleine vortexgeneratoren die je op vrijwel iedere auto ziet, die kleine aluminium of carbon onderdelen, vallen eigenlijk onder dezelfde regel. Het is dus vrij eenvoudig.”

Diffuser regulations for 2020 vs 2021

Concept 'binnen vijf weken' te kopiëren

Zoals gebruikelijk houden de teams alle ontwikkelingen bij de concurrentie nauwlettend in de gaten en ook het ontwerp van McLaren zal dus zijn opgevallen bij de rivalen. Mochten zij na analyses inzien dat het concept tijdwinst oplevert, dan vermoedt Key dat de diffuser relatief snel daarna ook bij concurrenten te zien is. “Het eerste wat je doet met een idee dat je ziet, is het in CFD zetten, dus ik denk dat je tegenwoordig binnen een week op weg bent met een idee dat je bij een ander team ziet. Als er na een week nog interesse is, dan denk ik dat je er snel een gevoel voor ontwikkelt”, aldus Key, die vervolgens inzichtelijk maakt hoe lang het duurt om zoiets van idee om te zetten in geproduceerd onderdeel.

“Daarna moet je begrijpen hoe het werkt op jouw auto. Dat is de sleutel. Je eindigt misschien met een unieke geometrie omdat je het principe begrijpt, maar het zo moet aanpassen dat het werkt op je auto. De situatie met de diffuser is in die omgeving ook heel stabiel. Je wilt het waarschijnlijk dus in de windtunnel testen en dat kan mogelijk over een week of twee, daarna moet je het nog produceren. Dit zijn redelijk normale stappen, dus je kan zeggen dat er tussen de drie en vijf weken zit tussen het nemen van de foto en het monteren op de auto, als je die ontwikkeling echt graag wil hebben.”

De aerodynamische afdeling van McLaren kan vanwege de vindingrijkheid in ieder geval op complimenten van Key rekenen. “Het is altijd fijn voor een team om met een idee te komen dat uniek is en de eer gaat volledig naar onze aerodynamische afdeling en de jongens die bezig zijn met de aero aan de achterkant. Zij realiseerden zich dat er een kans was om de nieuwe reglementen op zo’n manier te gebruiken. Het is slechts een van de zichtbare dingen waarover veel wordt gesproken, maar uiteindelijk is het slechts een deel van een veel breder beeld van een complex onderdeel aan de achterkant van de auto. Ik weet zeker dat het vergeten is zodra we hier over enkele weken terugkeren.”

McLaren MCL35M diffuser detail Photo by: Giorgio Piola